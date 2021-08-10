بثنائية مصر المقاصة.. سيراميكا كليوباترا يستعيد نغمة الفوز بعد غياب 93 يومًا

بعد غياب ٩٣ يومًا.. استعاد نادي سيراميكا كليوباترا ذاكرة الانتصارات، بعد أن حقق انتصارا غاليًا على فريق مصر للمقاصة بنتيجة 2-1 بملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الاسبوع الـ 29 من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم إسلام صالح للمقاصة عند د28، قبل أن يعود فريق سيراميكا كليوباترا عن طريق محمود نبيل د59، ثم أحرز ميدو جابر هدف التفوق في د 78 من ركلة جزاء.

وشهد اللقاء طرد محمد دسوقي، الطهير الأيسر للمقاصة، عند د82 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وغابت الانتصارات عن سيراميكا كليوباترا منذ الفوز على بيراميدز بنتيجة 4-2 يوم 9 مايو الماضي.

وحقق سيراميكا كليوباترا فوزه الثامن هذا الموسم، وجاءت الانتصارات أمام الانتاج الحربي، والبنك الأهلي، وطلائع الجيش، والجونة، وغزل المحلة، والإسماعيلي، وبيراميدز، ومصر للمقاصة.