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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب تشارك في الملتقى السابع لـ شباب المصريين الدارسين بالخارج

فعاليات ملتقى شباب
فعاليات ملتقى شباب المصريين بحضورنبيلة مكرم وزيرة الهجرة

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعاليات الملتقى السابع لشباب المصريين الدارسين بالخارج بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

 

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم إن مصر في عهد جديد تهتم فيه القيادة السياسية بالشباب لتكوين الصفوف الثانية ومنحهم الفرص الحقيقية للتمكين والقيادة، وقالت إننا نشهد عصرا ذهبيا للشباب في المرحلة الحالية ومشاركتهم في صنع القرار السياسي أصبح واقعا ملموسا.

 

واستعرضت الوزيرة أنشطة مركز الحوار وما قدمه من توعية وتدريب للشباب ليتحدثوا عن وطنهم بالحقائق وتوضيح الأمور، والتأكيد على جهد مصر العظيم خلال الأعوام الماضية، الذين يثبتون دائما حبهم وولاءهم لمصر.

 

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نبيلة مكرم تستقبل السفير الهولندي لبحث التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية

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انطلاقة جديدة لتمكين الشباب.. تهنئة كبيرة لاتحاد شباب الجمهورية الجديدة.. التنسيقية: إضافة لمسيرة العمل التنموي.. المصريين الأحرار: باب لتحقيق رؤية تنموية

 

وأعرب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته عن سعادته بالتواجد في هذا الملتقى، مشيدا باستراتيجية شباب الدارسين بالخارج التي أطلقتها وزارة الهجرة وما حققته من نجاح ملموس يعكس إيمان الدولة المصرية بكافة أركانها بضرورة تمكين الشباب.

 

وأوضح “فتحي” أهمية دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إعطاء وإكساب الشباب الوعي و الفكر السياسي والمنهجية التي من خلالها يستطيع الشباب معرفة وإدراك ما يدور حولهم.

 

واستعرض “فتحي” الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تقوم بها لجان الدعم واللجان النوعية بالتنسيقية لتمكين و دعم الشباب ليكونوا عماد الجمهورية الجديدة. 

 

كما استعرض فتحي رحلته وتجربته الشخصية خلال كلمته، مشددا على أن الدولة تؤكد دائما على دعم الشباب المصري، وقد ظهر ذلك جلياً في استعانة  جميع الوزراء بمساعدين من الشباب، بل أصبح الشباب مشاركون بقوة في عملية التنمية الجارية في الدولة.

 

وأوضح أن الأمر في مصر الآن وفي عهد الجمهورية الجديدة أصبح أفضل بكثير بفضل توجيهات القيادة السياسية والأداء الجيد للحكومة المصرية.

 

وضم وفد التنسيقية النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ ويوستينا رامي وفيولا فهمي أعضاء التنسيقية.

تنسيقية شباب الاحزاب الدارسين بالخارج نبيلة مكرم وزيرة الهجرة مجلس الشيوخ

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