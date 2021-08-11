شباب الأعمال تناقش "آليات تطبيق السعر المحايد" وتأثيره علي السوق المحلي

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ندوة تحت عنوان " السعر المحايد"، حيث شارك في اللقاء جمال ابو علي رئيس مجلس إدارة الجمعيه، والمهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية

وقال من جانبه المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية المصريه لشباب الأعمال، أن اللقاء جاء بناء علي طلب عدد كبير من أعضاء الجمعيه، حيث تطرق اللقاء تطرق إلى التعاملات بين الأشخاص المرتبطة وفقا لمبدأ ) Arm's length principle ( وتطبيقاته، بالاضافه إلي تحليل المقارنات، وحاله عملية عن التعاملات البينيه فى مجال الخدمات، بالاضافه إلي مناقشه الحالات العمليه عن التعاملات البينيه فى مجال التمويل، وطريق تسعير المعاملات كى تتضمنها كلاً من القانون واللائحة، وعرض لطرق تسعير المعاملات، وآليات اعداد المستندات والاعتبارات العملية الاخرى، اضافه إلي استعراض تقرير على مستوى كل دولة على حدة، والعوامل المحددة لدرجة التماثل.

وكشف الشنواني، إلي أن الهدف من المناقشه، تسليط الضوء على أهمية السعر المحايد و تطبيقاته بما يتماشى مع قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 و قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، فيما أعلنت شباب الأعمال مع المشاركين بالندوة علي تجهيز العديد من الدورات و الندوات المكثفة عن السعر المحايد وذلك لأهميته في السوق المصري و تأثيره المباشر على نتائج أعمال و تعاملات الشركات المرتبطة و الشقيقة فيما بينها.