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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفستان الأبيض.. الصور الأولى من حفل زفاف نيللى كريم

نيللى كريم
نيللى كريم

احتفلت الفنانة نيللي كريم بعقد قرانها عصر اليوم الأربعاء 11 أغسطس، في إحدى قرى الساحل الشمالي.

 

رامي عاشور يوجه رسالة لـ نيللي كريم

بعث لاعب الاسكواش رامي عاشور ، رسالة من خلال صفحة cairo scene عبر تطبيق انستجرام، وجّهها لشقيقه هشام عاشور والفنانة نيللي كريم قبل أيام من عقد قران الأخيرين.

وأعرب رامي عن سعادته باقتراب موعد عقد قران الفنانة نيللي كريم وهشام عاشور، مشيرًا إلى حالة التناغم بينهما، وحث شقيقه على المحافظة على نيللي بعد الزواج، متمنيًا لهما السعادة. 

 

عقد قران نيللي كريم

وكانت الفنانة نيللي كريم، قررت تأجيل حنة زفافها وعقد قرانها إلى بعد انتهاء فترة الحداد على الفنانة دلال عبد العزيز.

 

وكان من المفترض أن تقام الحنة يوم الأحد، على أن يقام عقد القران في اليوم التالي؛ ولكن عقب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز قررت الفنانة نيللي كريم إقامة عقد قران فقط بعد انتهاء الـ3 أيام فترة الحداد.

فيلم كازابلانكا 2

يذكر أن نيللى كريم  أعلنت  مؤخرًا انضمامها لأسرة فيلم "كازابلانكا 2" بطولة أمير كرارة، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى، ومن المقرر تصوير الجزء الثانى فى مدينة لشبونة داخل إسبانيا.

 

ويأتى الجزء الثانى للفيلم استثمارا لنجاح الجزء الأول، والذى انطلق عرضه فى 2019، وحقق الفيلم أعلى الإيرادات فى موسم عيد الفطر حينها، وهو فى المركز الثالث فى قائمة أعلى الأفلام دخلا فى السينما المصرية.

 

فيلم "كازابلانكا" الجزء الأول بطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوى، وأحمد داش، وشارك فى بطولته كل من النجم التركى خالد أرجنش، وعدد من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم، وبيومى فؤاد، وأحمد فهمى، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى.

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