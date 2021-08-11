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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل ساعات من عقد قرانهما.. نيللي كريم تحتفل مع خطيبها هشام عاشور

نيللي كريم وهشام
نيللي كريم وهشام عاشور

نشرت صفحة “كايرو زوم” عبر تطبيق الصور “إنستجرام”، عدة صور، من إحدى السهرات التي جمعت الفنانة نيللي كريم مع خطيبها هشام عاشور لاعب الإسكواش، وذلك قبل ساعات من عقد قرانهما المرتقب، اليوم الأربعاء 11 أغسطس. 

 

وظهرت نيللي كريم في الصور وهي بجوار خطيبها هشام عاشور وهي تمازحه، وفي صورة أخرى ظهرت بجوار عدد من الأصدقاء منهم مصممة الأزياء التي قامت بصنع فستان الحفل لـ نيللي. 

 

ومن المنتظر أن تحتفل نيللي كريم بعقد قرانها عصر اليوم الأربعاء 11 أغسطس، في إحدى قرى الساحل الشمالي. 

رامي عاشور يوجه رسالة لـ نيللي كريم

بعث لاعب الاسكواش رامي عاشور ، رسالة من خلال صفحة cairo scene عبر تطبيق انستجرام، وجّهها لشقيقه هشام عاشور والفنانة نيللي كريم قبل أيام من عقد قران الأخيرين.

وأعرب رامي عن سعادته باقتراب موعد عقد قران نيللي كريم وهشام عاشور، مشيرًا إلى حالة التناغم بينهما، وحث شقيقه على المحافظة على نيللي بعد الزواج، متمنيًا لهما السعادة. 

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قبل عقد قرانها على شقيقه.. رامي عاشور يوجه رسالة لـ نيللي كريم

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شاهد.. أحدث ظهور لـ نيللي كريم قبل عقد قرانها

عقد قران نيللي كريم

وكانت النجمة نيللي كريم، قررت تأجيل حنة زفافها وعقد قرانها إلى بعد انتهاء فترة الحداد على الفنانة دلال عبد العزيز.

وكان من المفترض أن تقام الحنة يوم الأحد، على أن يقام عقد القران في اليوم التالي؛ ولكن عقب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز قررت نيللي كريم إقامة عقد قران فقط بعد انتهاء الـ3 أيام فترة الحداد.

 

فيلم كازابلانكا 2

يذكر أن أعلنت نيللى كريم مؤخرًا انضمامها لأسرة فيلم "كازابلانكا 2" بطولة أمير كرارة، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى، ومن المقرر تصوير الجزء الثانى فى مدينة لشبونة داخل إسبانيا.

ويأتى الجزء الثانى للفيلم استثمارا لنجاح الجزء الأول، والذى انطلق عرضه فى 2019، وحقق الفيلم أعلى الإيرادات فى موسم عيد الفطر حينها، وهو فى المركز الثالث فى قائمة أعلى الأفلام دخلا فى السينما المصرية.

فيلم "كازابلانكا" الجزء الأول بطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوى، وأحمد داش، وشارك فى بطولته كل من النجم التركى خالد أرجنش، وعدد من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم، وبيومى فؤاد، وأحمد فهمى، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى.

 

فيلم 200 جنيه

وقالت نيللى كريم إنها تعمل على تقديم شخصيات من المجتمع في أفلامها، مشيرة إلى أن تجربة فيلم "200 جنيه" مختلفة، إذ يضم عددا كبيرا من النجوم، وكل ممثل يقدم 4 مشاهد فلكل منهم قصة مختلفة عن الآخر.

ولفتت إلى أنها تجسد دور راقصة فقيرة وتعاني العديد من المشاكل والمواقف الصعبة، موضحة أنها تتعامل مع شخصياتها على أنها حقيقية تكره وتحب أحيانا وتفرح وتحزن أحيانا أخرى لذلك تكون أدوارها ليست بعيدة عن الواقع.

وأشارت إلى أنها وافقت فورا على خوض الفيلم عندما قرأت السيناريو وأعجبت بفكرته وجرأته لأنها دائما تبحث عن الجديد والمختلف الذي تظهر به إلى الجمهور.

وكشفت عن أن العمل الجيد يحمل مقومات النجاح بداية من الفكرة حتى فريق العمل والإخراج المميز، متمنية أن يحظى الفيلم بإعجاب الجمهور ويحقق النجاح وقت عرضه.

وأكدت أنها لا تركز في المنافسة، بل في ما تقدمه وتعتقد أن هذا الأمر يجعل الإنسان ناجحا بشكل أكبر، موضحة أن ما يهمها أن تكون لديها القدرة على تقديم عمل جيد بسيناريو محكم وفريق عمل يضيف إلى رصيدها.

ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول العملة فئة 200 جنيه، منذ إصدارها وتأثيرها في المجتمع بمختلف فئاته وانتقالها من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

ويشارك في بطولة الفيلم: ليلى علوي، وإسعاد يونس، وخالد الصاوي، وآسر ياسين، وعمرو عبد الجليل، ومحمد فراج، وهاني رمزي، وأحمد رزق، تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

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