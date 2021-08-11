استشارى نفسي يقدم روشتة للزواج الناجح

كشفت آخر تقارير، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرًا، أن حالات الزواج فى مصر كانت أكبر من حالات الطلاق، العام الماضي، فى هذا الإطار نقدم لكم بعض النصائح التى تساعد فى نجاح الزواج واستمراره لفترة طويلة مما يساهم فى خفض حالات الطلاق.

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري نفسي، أن من أهم العوامل التى تساعد على نجاح الزواج وتقليل حالات الطلاق هى الاختيار الصحيح لشريك الحياة المناسب، وأهم ما يجب الانتباه له فى هذه الفترة هى التكافؤ فيجب أن يكون الطرفين متقاربين في التفكير والشخصية والمستوى الاجتماعي والتعليمي لأن هذه الأمور تؤثر بشكل كبير في نجاح واستقرار الزواج.

وأضاف "فرويز" في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن أغلب حالات الطلاق تحدث بسبب عيوب موجودة فى الإنسان من قبل الزواج وتكون واضحة أمام الطرف الآخر من قبل الزواج ولكنه يخدع نفسه بأنها ليست عيوب كبيرة، وأنه يستطيع تغييرها بعد الزواج وغيرها الكثير من المبررات التى لا صحة لها، ويرجع ذلك لأن الطرف الآخر يريد الاستمرار فى العلاقة بسبب حبه للطرف الآخر أو الرغبة فى الزواج بأى شكل.

وأشار إلى أن الرجل والفتاة يستطيعوا اكتشاف صفات شريك الحياة قبل الزواج وجمعيها تكون واضحة ولكن احيانا لايتم الانتباه لها أويتم التغاضي عنها ويستمروا في العلاقة، واتمام الزواج مما يتسبب فى الفشل والطلاق، فيما بعد ومن أهم الأشياء التى توضح حقيقة الشخصية قبل الزواج هى كيفية تعامل الرجل أو المرأة مع الأهل والأصدقاء والأقارب لأنه لايتصنع أشياء غير حقيقة فى التعامل معهم.

وقدم “ فرويز” روشتة سريعة لأهم النصائح التى يجب على أى رجل أو إمرأة الالتزام بها في العلاقة الأسرية والزوجية وأهمها الاحترام في التعام وعدم الإهانة وعدم الشجار أمام الأطفال أو الاغراب أو حتى الأهل، عدم اخفاء معلومات أو أسرار مهمة على الزوج أو الزوجة، وعدم افشاء الأسرار البيت لأى شخص مهما كان قريب وعدم نشر المشكلات على الفيس بوك واخد راى نساء أغراب فيها، والاهتمام بالمظهر بعد الزواج سواء للرجل أو المرأة وبالنسبة للنساء عدم الانشغال بتربية الأطفال وإهمال الزوج.