تشكيل فياريال لمواجهة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي

أعلن يوناي إيمري، المدير الفني لـ فياريال الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي الإنجليزي، في بطولة كأس السوبر الأوروبي.

تشكيل فياريال

وضم تشكيل فياريال كل من:

في حراسة المرمى: أسينسيو

خط الدفاع: روبن فويث - راؤول ألبيول - باو توريس - بيدرازا

خط الوسط: كابويه - تريجوريس - مورينو

خط الهجوم: بينو - ديا - جيرارد مورينو

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل تشيلسي كل من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: كيرت زوما - تريفوه شالوباه - أنتوني روديجير

خط الوسط: كالوم هودسون أودوي - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش - ماركوس ألونسو

خط الهجوم :حكيم زياش - كاي هافرتز - تيمو فيرنر.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب وينسدور بارك بالعاصمة الإيرلندية الشمالية بلفاست

ويشارك تشيلسي في المباراة بصفته بطلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي، بهدف سجله الألماني كاي هافرتز، فيما يلعب فياريال بصفته بطلًا لبطولة الدروي الأوروبي