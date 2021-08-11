عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

30 دقيقة.. الأهلي يتقدم بهدف والإسماعيلي يتراجع

صدى البلد

مرت 30 دقيقة من عمر مباراة  بتقدم الأهلي علي الإسماعيلي بهدف وحيد، فى اللقاء الذي يجمعهما علي ملعب برج العرب فى الجولة الـ29 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وجاء هدف الاهلي فى الدقيقة 22 عن طريق محمد شريف من متابعه جيده داخل منطقة الجزاء .

وهدد الأهلي مرمي الاسماعيلي مبكرا ، بعد اختراق رائع من أكرم توفيق من الطرف الأيمن، ومن ثم تسديدة بالقدم اليسرى تصدى لها محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي بنجاح فى الدقيقة 4 .


وتعرض باهر المحمدي للإصابة بعد تدخل قوي من عمرو السولية فى الدقيقة 5 .

هجوم مرتد لصالح الأهلي عن طريق أليو ديانج الذي مرر الكرة إلى حسين الشحات، ومن ثم تمريرة طولية إلى محمد شريف الذي استلم الكرة لكن خروج موفق من حارس مرمى الإسماعيلي.

واهدر آجاي هدف محقق بعد تمريرة من أفشة إلى النيجيري يسار منطقة الجزاء ومن ثم خروج من حارس مرمى الإسماعيلي، ليسدد آجاي بجانب القائم الأيمن لمرمى الدراويش فى الدقيقة 19 .


وتلقي الأهلي قبل مباراة الإسماعيلي ضربة موجعة بشأن محمود عبدالمنعم “كهربا” بعد ارتفاع درجة حرارته بشكل مفاجئ وتم استبعاد اللاعب على الفور.

 

وأعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي بعد قليل.

 

ويلتقي الأهلي بنظيره الإسماعيلي، بعد قليل، على استاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، من أجل العودة لصدارة الترتيب في ظل الصراع الشرس مع منافسه الزمالك على اللقب.

 

تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي جاء على النحو التالي :-


حراسة  المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - جونيور أجاي - محمد شريف.


البدلاء :-

علي لطفي - محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود كهربا - حمدي فتحي - صلاح محسن  - طاهر محمد طاهر - والتر بواليا - محمد هاني.

ترشيحاتنا

دنيا توجه رسالة شكر للرئيس بعد إطلاق اسم سمير غانم على كوبري جديد

ارتفاع أسعار البنزين.. أمريكا تدعو أوبك لزيادة إنتاج النفط

تقرير صادم.. ارتفاع كبير في حالات الانتحار بصفوف الشرطة الأمريكية

الأهلي يفتتح التسجيل أمام الإسماعيلي بهدف لـ محمد شريف

30 دقيقة.. الأهلي يتقدم بهدف والإسماعيلي يتراجع

للطبيب والمريض.. الحبس والغرامة عقوبة التحايل على القانون للحصول على تأمين صحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا يغادر الملعب قبل لحظات من انطلاق مباراة الإسماعيلي

ميدو يعلن مفاجأة بشأن وادى دجلة تقلب موازين الهبوط فى الدوري المصري

بشرى سارة عن منتخب اليد .. وسر عدم التتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو

أحمد مرتضي منصور يفجر مفاجأة عن عقد محمد عبد الشافي.. تفاصيل

ارتفاع درجة الحرارة.. ضربة موجعة للأهلي قبل انطلاق مباراة الإسماعيلي

عمرها 4 شهور.. هتك عرض طفلة بامبرز جديدة وإصابتها بنزيف في الجيزة

اغتصاب جماعي وجرائم حرب.. العفو الدولية تفضح ممارسات قوات آبي أحمد

تطور مفاجئ .. الغندور يثير الجدل بشأن انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

فيديو

فيديو جراف.. البنجر .. يقي من السرطان ويخفض ضغط الدم

لاستكمال رحلة العلاج .. كواليس سفر ياسمين عبد العزيز إلى الخارج

فيديوجراف .. إيقاف وإلغاء التصريح|لفظ خارج لـ عمر كمال يسبب له أزمة

فيديو جراف.. الهربس البسيط .. يصيب الأطفال حديثي الولادة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ