30 دقيقة.. الأهلي يتقدم بهدف والإسماعيلي يتراجع

مرت 30 دقيقة من عمر مباراة بتقدم الأهلي علي الإسماعيلي بهدف وحيد، فى اللقاء الذي يجمعهما علي ملعب برج العرب فى الجولة الـ29 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وجاء هدف الاهلي فى الدقيقة 22 عن طريق محمد شريف من متابعه جيده داخل منطقة الجزاء .

وهدد الأهلي مرمي الاسماعيلي مبكرا ، بعد اختراق رائع من أكرم توفيق من الطرف الأيمن، ومن ثم تسديدة بالقدم اليسرى تصدى لها محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي بنجاح فى الدقيقة 4 .



وتعرض باهر المحمدي للإصابة بعد تدخل قوي من عمرو السولية فى الدقيقة 5 .

هجوم مرتد لصالح الأهلي عن طريق أليو ديانج الذي مرر الكرة إلى حسين الشحات، ومن ثم تمريرة طولية إلى محمد شريف الذي استلم الكرة لكن خروج موفق من حارس مرمى الإسماعيلي.

واهدر آجاي هدف محقق بعد تمريرة من أفشة إلى النيجيري يسار منطقة الجزاء ومن ثم خروج من حارس مرمى الإسماعيلي، ليسدد آجاي بجانب القائم الأيمن لمرمى الدراويش فى الدقيقة 19 .



وتلقي الأهلي قبل مباراة الإسماعيلي ضربة موجعة بشأن محمود عبدالمنعم “كهربا” بعد ارتفاع درجة حرارته بشكل مفاجئ وتم استبعاد اللاعب على الفور.

وأعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي بعد قليل.

ويلتقي الأهلي بنظيره الإسماعيلي، بعد قليل، على استاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، من أجل العودة لصدارة الترتيب في ظل الصراع الشرس مع منافسه الزمالك على اللقب.

تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي جاء على النحو التالي :-



حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - جونيور أجاي - محمد شريف.



البدلاء :-

علي لطفي - محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود كهربا - حمدي فتحي - صلاح محسن - طاهر محمد طاهر - والتر بواليا - محمد هاني.