تامر كروان: كل مؤلف موسيقي له بصمة

قال المؤلف الموسيقى تامر كروان، إنه لم يجبر على دخول مجال التأليف الموسيقي، مضيفا "منذ صغري بحب ألعب موسيقى منذ أن كان عمري 3 سنوات، ولم أتخيل أن أشتغل في مجال الموسيقى بشكل احترافي".



وأضاف تامر كروان في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية": "دخلت كلية الهندسة واتخرجت واشتغلت مهندس وفجأة قررت ترك مجال الهندسة واتجهت إلى التأليف الموسيقى والموسيقى".

وتابع تامر كروان: "اشتغلت في مجال الأفلام الوثائقية والصحافة قبل التخصص في التأليف الموسيقي والخبرات السابقة في مجالات مختلفة أكسبتني خبرات في مجال التأليف الموسيقي".

وأكمل تامر كروان: "بصمة كل مؤلف موسيقي تظهر من تلقاء نفسها مع تراكم الخبرات والسنوات التي قدم فيها المؤلف الموسيقي أعمال في الافلام والمسلسلات".

ولفت تامر كروان: "كل مؤلف له بصمة في طريقة التأليف الموسيقي ولو المؤلف الموسيقي ليس له بصمة يعتبر مؤلف موسيقي ليس جيد".

