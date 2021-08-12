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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر كروان: كل مؤلف موسيقي له بصمة

تامر كروان
تامر كروان

قال المؤلف الموسيقى تامر كروان، إنه لم يجبر على دخول مجال التأليف الموسيقي، مضيفا "منذ صغري بحب ألعب موسيقى منذ أن كان عمري 3 سنوات، ولم أتخيل أن أشتغل في مجال الموسيقى بشكل احترافي".


وأضاف  تامر كروان  في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية": "دخلت كلية الهندسة واتخرجت واشتغلت مهندس وفجأة قررت ترك مجال الهندسة واتجهت إلى التأليف الموسيقى والموسيقى".

وتابع تامر كروان: "اشتغلت في مجال الأفلام الوثائقية والصحافة قبل التخصص في التأليف الموسيقي والخبرات السابقة في مجالات مختلفة أكسبتني خبرات في مجال التأليف الموسيقي".

وأكمل تامر كروان: "بصمة كل مؤلف موسيقي  تظهر من تلقاء نفسها مع تراكم الخبرات والسنوات التي قدم  فيها المؤلف الموسيقي أعمال في الافلام والمسلسلات".

ولفت تامر كروان: "كل مؤلف له بصمة  في طريقة التأليف الموسيقي ولو المؤلف الموسيقي ليس له بصمة يعتبر مؤلف موسيقي ليس جيد".
 

تامر كروان الموسيقى موسيقي تأليف اخبار التوك شو

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