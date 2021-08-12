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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني: البطولة لم تحسم بعد.. وسنقاتل حتى اللحظة الأخيرة

صدى البلد

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إن بطولة الدوري الممتاز لم تحسم بعد، والأهلي سيقاتل حتى اللحظة الأخيرة.

 

وقال بيتسو موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الإسماعيلي: خسارة نقطتين اليوم تؤثر على فرص الحفاظ على الدوري ولكن البطولة لم تحسم بعد.

 

وأضاف: «سنقاتل حتى النهاية، الأمر لم ينته بعد، وكرة القدم لا تعترف سوى بالنهايات».

 

وأشار إلى أن كرة القدم علمتنا أن نستمر حتى النهاية وألا نستسلم ومن ثم سنقاتل من أجل الفوز بالدوري.

 

وأكد موسيماني أن تغييراته اليوم كانت وفقًا لسير أحداث المباراة، مؤكدًا أنه يسعى دائمًا لإحراز الأهداف، والتبديلات دائمًا تكون من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث.

 

بيتسو موسيماني بطولة الدوري الممتاز

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