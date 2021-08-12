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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكيم زياش يحفر اسمه بحروف من ذهب مع تشيلسي فى تاريخ السوبر الأوروبي

حكيم زياش
حكيم زياش

نجح الدولي المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي في حفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بطولة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم.

وافتتح زياش التسجيل خلال مباراة كأس السوبر الأوروبي 2021 التي جمعت فريقه مع فياريال الإسباني على ملعب "ويندسور بارك" في مدينة بلفاست بإيرلندا الشمالية، بعد عرضية متقنة من زميله الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة الـ27 من عمر اللقاء.

وحسب شبكة "سكاواكا" العالمية للإحصائيات، فإن زياش أصبح أول لاعب مغربي في التاريخ يسجل هدفا في كأس السوبر الأوروبي.

وأصبح زياش أول لاعب مغربي وعربي يهز الشباك في تاريخ مباريات السوبر الأوروبي.

جدير بالذكر  أن تشيلسي توج بكأس السوبر الأوروبي لكرة القدم 2021 بعد تغلبه على فياريال بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

 

حكيم زياش تشيلسي الإنجليزي أس السوبر الأوروبي فياريال لاعب مغربي

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