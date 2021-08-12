تقرير.. 7 أرقام من فوز تشيلسي بكأس السوبر الأوروبي أمام فياريال

توج نادي تشيلسي الإنجليزي، بطلاً لكأس السوبر الأوروبي، بعد تغلبه على فياريال الإسباني ، فى المباراة التى انتهى الوقت الأصلي فيها بالتعادل الإيجابي (1-1)، قبل أن يحسم تشيلسي اللقاء بركلات الجزاء الترجيحية (6-5).

ويستعرض صدى البلد 7 أرقام من تتويج تشيلسي بالسوبر الأوروبي:



1- توماس توخيل لم يخسر مسبقاً أمام فريق من إسبانيا، حيث خاض 9 لقاءات أمام الفرق الإسبانية، فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 مباريات.

2- توماس توخيل هو أول مدرب في تاريخ تشيلسي يفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، رغم عدم اكماله لسنة مع البلوز.

3- 3 مباريات فقط من أصل 47 مباراة في السوبر الأوروبي ذهبت إلى ركلات الجزاء، كان تشيلسي طرفاً في جميع الـ3 مباريات، فاز اليوم أمام فياريال وخسر في مناسبتين أمام بايرن ميونيخ في 2013 وليفربول في 2019.

4- للمرة الثالثة على التوالي، يفوز فريق بالسوبر الأوروبي يدربه مدرب ألماني، يورجن كلوب مع ليفربول في 2019، هانسي فليك مع بايرن ميونيخ في 2020، توماس توخيل مع تشيلسي في 2021.

5- جورجينيو وإيمرسون أصبحا أول لاعبين في تاريخ كرة القدم الذي يفوزون بدوري أبطال أوروبا، كأس أمم أوروبا والسوبر الأوروبي في نفس العام.

6- بطل دوري أبطال أوروبا ربح 8 من آخر 9 كؤوس سوبر أوروبية، الاستثناء كان فوز أتلتيكو مدريد 4-2 على ريال مدريد في 2018.

7- جيرارد مورينو سجل أهدافاً مع فياريال (83) أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ النادي، محطماً رقم جوزيبي روسي القياسي (82).