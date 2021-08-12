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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الحرارة والعطش.. وفاة أسرة كاملة على الحدود التونسية الجزائرية

الحدود التونسية الجزائرية
الحدود التونسية الجزائرية

أدى ارتفاع درجات الحرارة والعطش إلى وفاة عائلة بأكملها على الحدود التونسية الجزائرية بمنطقة حزوة من ولاية تورز التونسية.

ووفقًا لصحيفة “الصباح” التونسية، تعد العائلة من أصول إفريقية، وكان من بين أفرادها أطفال وامرأتان، حيث كانت في طريقها إلى تونس في إطار هجرة غير شرعية ولا تعرف وجهتها الرئيسية.

وعثرت الشرطة عليها بعد نجاة أحد أفرادها والقبض عليه، وبالتحقيق معه دل على مكان تواجد بقية أفراد العائلة المتوفين.

وكان المعهد الوطني للأرصاد الجوية بتونس، كشف أن العاصمة تونس احتلت الثلاثاء الماضي، الصدارة في إفريقيا في ترتيب المدن الأشد حرارة.

واحتلت 6 مدن تونسية المراكز الأولى كأشد المدن في إفريقيا حرارة.

درجات الحرارة الحدود التونسية الجزائرية تونس وفاة عائلة الجزائر

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