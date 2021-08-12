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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حقن مجهرى

استشارى ذكورة يشدد على الفحص قبل الزواج للطرفين لهذا السبب

الدكتور محمد مقبل
الدكتور محمد مقبل

قال الدكتور محمد مقبل، استشاري علاج العقم وأطفال الأنابيب والحقن المجهرى، إنه يجب الفحص قبل الزواج من أجل معرفة قدرة الزوجين على الإنجاب وكشف المشكلة مبكرا، وبالتالي العلاج بسرعة.

وأضاف محمد مقبل خلال حواره ببرنامج “طبيب البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ان هناك حالات يجب عمل حقن مجهرى بها، موضحا أن موضوع الإنجاب يعتبر موضوعا مهم جدا فى العلاقة الزوجية.

وفي سياق آخر، قال الدكتور محمد مقبل، استشاري ودكتوراه علاج العقم وأطفال الأنابيب والحقن المجهرى، إن أطفال الأنابيب بدأت فى فترة السبعينيات، حيث إنها كانت نسبتها قليلة من قبل، إلا أنها الآن وصلت إلى نسبة نجاح من 40 إلى 50%، كما أن نسبة نجاح عملية اختيار جنس المولود أصبحت عالية.

 

وأضاف أن تحديد جنس المولود يعتبر شيئا مشروعا أقرته فتاوى الأزهر والمجمع الإسلامي بالأردن والكنيسة لم تعرقل.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد مقبل، استشاري ودكتوراه علاج العقم وأطفال الأنابيب والحقن المجهرى، إنه من أساسيات الحياة الزوجية التكاثر، مشيرا إلى أن السيدة التي لا تستطيع الإنجاب يتم التأثير نفسيا عليها.

علاج العقم اطفال الانابيب الحقن المجهري طبيب البلد عمل حقن مجهرى

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