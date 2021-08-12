شحاتة أبو زيد: المنطقة الصناعية الروسية قفزة نحو عالم التصنيع الحديث

قال النائب شحاته ابو زيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن البدء في مراجعة الاجراءات الخاصة في إنشاء المنطقة الصناعية الروسية، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يؤكد أن مصر دخلت عصر التصنيع بقوة، وأن تعاونها مع قوى عظمى مثل روسيا لإنشاء منطقة صناعية في مصر، سيكون إيذانا بانطلاقة كبرى في التصنيع، وفي توطين العديد من الصناعات الثقيلة والعامة والتكنولوجية في البلاد.

واشار أبو زيد في بيان له اليوم، بالاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، بتوجيهات الرئيس السيسي لمراجعة الإجراءات والخطوات الخاصة بإنشاء منطقة صناعية روسية في البلاد، واستعراض موقعها ومساحتها، ونتائج المباحثات التي تمت بين مسؤولي البلدين، على مدار الفترة الماضية للاتفاق على خارطة طريق لإنشاء المنطقة وقواعد الاستيراد والتصدير منها وإليها، وكذلك معايير وإجراءات قبول المشروعات بها والجدول الزمني للانشاء والتشغيل.

وشدد عضو صناعة النواب، ان تحرك مصر نحو إنشاء منطقة صناعية روسية خطوة اقتصادية جبارة، ليس فقط لضخامة الانتاج الصناعي الروسي عبر العالم، ولكن للخبرات الروسية العريضة في مجال التصنيع منذ عقود ممتدة، وهو ما يعود على الوطن بمزيد من النمو الاقتصادي وجذب رؤوس أموال وإتاحة عشرات الآلاف من فرص العمل.

وأكد النائب شحاته ابو زيد إن المنطقة الصناعية الروسية انطلاقة قوية للاقتصاد المصري الفترة المقبلة.