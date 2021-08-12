بمناسبة العام الهجري .. أنشودة طلع البدر علينا بصوت رائع لـ أحمد البربري .. فيديو

حل المنشد أحمد عبدالفتاح البربري عضو نقابة الإنشاد الديني ضيفًا على موقع «صدى البلد» الإخباري، وتم تكريمه عقب ندوة أقامها الموقع الإخباري بعد تقديمه عددا من الأناشيد الدينية الرائعة، منها طلع البدر علينا بمناسبة العام الهجري الجديد.



ويعد المنشد أحمد البربري أحد خريجي الدفعة الثالثة من مدرسة الإنشاد الديني، وبدأ شغفه بالإنشاد منذ الصغر في حب الابتهالات والتواشيح الدينية إلى أن التحق بمدرسة نور ونغم للإنشاد الديني مع الفنان علي الهلباوي نجل المنشد الكبير الشيخ علي الهلباوي، عرف من خلال المقامات الموسيقية، وتتلمذ على يد نقيب المنشدين محمود التهامي ، والشيخ طه الاسكندراني نجل المبتهل الكبير الشيخ حسين الاسكندراني.



ويعد البربري أحد أعضاء فرقة منشدين مصر بقيادة المايسترو محمد عثمان ، وشارك في العديد من الحفلات مع علي الهلباوي ومحمود التهامي ، وسافر للمشاركة في مهرجان روحانيات للموسم الثاني بدولة تونس، وشارك في حفل على المسرح الأحمر في أبو ظبي، كما شارك عضو لجنة تحكيم الإنشاد الديني بمهرجان إبداع لمراكز الشباب للموسم الثالث ولأول مرة للأندية الرياضية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.