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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلمي عبد الباقي يتخطى نصف مليون مشاهدة بـ بعتذرلك

الفنان القدير حلمى
الفنان القدير حلمى عبد الباقى

تمكن الفنان حلمى عبد الباقى من تحقيق نسب مشاهدة عالية من خلال أغنيته الجديدة بعتذرلك، والتى طرحها عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب . 

 

وحقق الفنان حلمى عبد الباقى ما يزيد عن 600 الف مشاهدة فى غضون أيام معدودة من طرح الأغنية . 

 

وحل المطرب حلمى عبد الباقى ضيفا على موقع صدى البلد فى ندوة للحديث عن أغنيته الجديدة “ بعتذرلك ” ، التى حققت نجاحاً كبيراً بعد طرحها على موقع يوتيوب خلال الأيام الماضية .

 

حلمى عبد الباقى يكشف كواليس بعتذرلك: 

 

وكشف حلمى عبد الباقى عن كواليس الأغنية التى يعود من خلالها إلى الجمهوره بعد فترة من الغياب .

 

يعد الظهور الاول للفنان حلمى عبد الباقى بعدما كشف عن رأيه فى غناء الفنانة روبى من خلال مقطع لها في حفلها الغنائى ، وهو ما أثار الجدل خاصة بعد ما وصف ما شاهده بـ النشاز .

 

وخلال الندوة ادلى الفنان حلمى عبد الباقى بالعديد من التصريحات كونه عضواً فى مجلس نقابة المهن الموسيقية ، بجانب أنه مطرب صاحب تاريخ فنى طويل .

 

وكشف الفنان حلمى عبد الباقى بعض ذكرياته الفنية ، ورأيه فى ما يحدث على الساحة الفنية حالياً خاصة مع أنتشار أغانى المهرجانات.

وأعلن الفنان حلمى عبد الباقى عن رأيه فى عدد من نجوم الفن منهم الفنانة أنغام والفنان تامر عاشور والفنان تامر حسنى ، ومن يستحق ان يحصل على لقب مطرب مصر الأول .

حلمى عبد الباقى الفنان حلمى عبد الباقى بعتذرلك اغنية بعتذرلك صدى البلد

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