أهم الأخبار| حرارة عالية على مدار 48 ساعة .. ارتفاع إصابات كورونا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الداخلية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

حرارة عالية وأمواج مرتفعة "تفاصيل طقس الـ 48 ساعة القادمة"

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 48 ساعة القادمة، حيث تستمر درجات الحرارة في ارتفاعها على كافة أنحاء الجمهورية، حيث يكون الطقس شديد الحرارة ورطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية.

ارتفاع الإصابات..الصحة:تحديث بروتوكول علاج كورونا

تشهد الفترة القادمة، ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تحسبا لاحتمال الدخول للموجة الرابعة.

الأمم المتحدة في مصر تحتفل بـ "اليوم العالمي للشباب 2021"

احتفلت الأمم المتحدة في مصر والحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، باليوم العالمي للشباب، من خلال عقد منصة إلكترونية تستوعب 500 من المشاركين من مختلف مبادرات الشباب في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

في يومهم العالمي.. الشباب في عهد الرئيس السيسي وماذا قدمت لهم الدولة

اهتمام غير عادي توليه القيادة السياسية بالشباب، فمنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور في عام٢٠١٤ ، سعى لتحقيق آمال وتطلعات الشباب المصري، وبالفعل تحقق لهم ما أرادوا، فشاهدنا الشباب في المجالس النيابية ووصلوا لأعلى المناصب التنفيذية، كما تم تنظيم عدد من مؤتمرات الشباب بـ منتديات عالمية جذبت مختلف شباب العالم.

وزيرة الصحة: تجاوزنا تطعيم 100 ألف مواطن بلقاح كورونا اليوم

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تلقي 100 ألف و 224 مواطنًا جرعات لقاح فيروس كورونا خلال اليوم فقط (الخميس) منذ بدء العمل بالمراكز في الساعة التاسعة صباحًا وحتى الآن، مؤكدة استمرار العمل بمراكز التطعيمات حتى الساعة التاسعة مساءً.

أول سيارة تنتج في مصر| وزير الإنتاج الحربي: تكلفة «EM» أقل من مثيلتها

قال المهندس محمد أحمد مرسي ، وزير الإنتاج الحربي، إن وزارة الإنتاج الحربى قامت بالتخطيط لتأسيس شركة «مصرية-إماراتية» لإنتاج وتصنيع السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين بسواعد مصرية وذلك كسابقة أولى فى مصر.

أبو العينين يهنئ مفتي الجمهورية بعد قرار الرئيس السيسي بالتجديد له

تقدم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بخالص التهنئة لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، بصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 339 لسنة 2021، بمد خدمة فضيلته لمدة عام، بعد بلوغه السن القانونية.

زفة بلدي لاستقبال البطلة الأولمبية فريال أشرف في مطار القاهرة.. فيديو وصور

شهد محيط مطار القاهرة الدولي، وجود فرقة زفة بلدي وفرقة طبل ومزمار، لاستقبال البطلة الأولمبية المصرية فريال أشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية بمنافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت فى طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس الجاري.