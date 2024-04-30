رباعيات مزيفة وسر «وعجبي».. ابنة صلاح جاهين تكشف مفاجآت جديدة

كشفت سامية صلاح جاهين، أن أعمال والدها صلاح جاهين تنتهي بكلمة عجبي وليس وعجبي، مضيفة أن هناك كلمات متداولة عليها صورة واسم والدها وهي لا تخصه.



وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك حسابات رسمية على منصات السوشيال ميديا تحمل اسم والدها ولكنها لا تلقى رواجا.



وقالت سامية صلاح جاهين، إن هيئة الكتاب نشرت الأعمال الكاملة لوالدها في صورة مجلدات، موضحة أن والدها كان يحب أن يطلق عليه شاعر وليس سيناريست، مشيرة لسبب شهرة رباعيات صلاح جاهين، حيث إنها جميلة ومكثفة و4 أبيات.



واختتمت سامية صلاح جاهين، أن والدتها فلسطينية ولكنها تعلمت عن فلسطين من صلاح جاهين وأشعاره والكاريكاتير الخاص به.

