كيفية اكتشاف إصابة الأطفال بـ الأمراض النفسية.. طبيب يكشف التفاصيل

قالت الدكتورة نرمين شاكر أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن الأمراض النفسية من أكثر الأمراض التي تمنع الفرد من ممارسة حياته بشكل طبيعي، مضيفة:" نسب الاضطراب النفسي بين الأطفال من 13 ل 20 %".

وأضافت نرمين شاكر في حوارها في برنامج " المواجهة" على قناة " إكسترا نيوز"، :" من الضروري متابعة أسلوب وسلوك الأطفال كي يتم متابعة تطورات حالتهم النفسية".

وتابعت نيرمين شاكر:" هناك أمراض ترتبط بالنمو مثل الإعاقات الذهنية والتوحد وفرط الحركة وبالتالي يتم البدء في علاج هذه الأمور مع الطبيب المختص، ولكن هناك اضطرابات القلق والتوتر بما يؤثر في الحالة النفسية للطفل ".

واكملت نيرمين شاكر :" بعض الأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية يكون لديهم خلل وظيفي في الدراسة واختلاف طباع الطفل".

ولفتت نيرمين شاكر :" كي يتم تشخيص الطفل بأنه يعاني من مرض نفسي يجب ان يمر على ظهور الأعراض فترة ليست بالقصيرة، ففي حالة أعراض القلق والتوتر يجب ان تستمر مع الطفل حوالي 6 شهور وفي تلك الحالة يحتاج الطفل إلى تدخل طبيب نفسي".



