حياة كريمة في تجمع "أم غريقدة" توفر خدمة الكهرباء للأهالي

أطلق مجلس مدينة نخل محافظة شمال سيناء التيار الكهربائى لتجمع "أم غريقدة" بوسط سيناء، عن طريق خط كهرباء جهد متوسط، والذي نفذه جهاز تعمير شمال سيناء ، بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وفى إطار مبادرة "حياة كريمة". بتوفير خدمة الكهرباء لأهالي التجمع ، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين فى مختلف قرى وتجمعات المحافظة، خاصة منطقة وسط سيناء.

خط جهد متوسط

وأوضح سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل ، أنه تم إطلاق التيار الكهربائى للتجمع بحضور خليل على سكرتير المجلس وعدد من مشايخ وأهالى التجمع، حيث تم توصيل التيار الكهربائى للتجمع عن طريق خط جهد متوسط، والذى قام جهاز تعمير شمال سيناء بتنفيذ الأعمال به.

وقال سليمان إنه تم اختيار مركز ومدينة نخل فى وسط سيناء و5 قرى فى مركز بئر العبد ضمن المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، والتى تستهدف رفع قدرات البنية الأساسية فى مختلف الجوانب الخدمية والاجتماعية بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.