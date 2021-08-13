لا تقتصر على التمثيل.. تعرف على مبادرة ابدأ حلمك بوزارة الثقافة

قال هشام عطوة، رئيس هيئة قصور الثقافة، إن وزارة الثقافة توفر استمارات تحتوي على كافة التفاصيل الخاصة بشروط مبادرة ابدأ حلمك، متابعا: كل من ينطبق عليه الشروط يقوم بالتقديم ومن ثم يتم الاختيار.



وأضاف "عطوة" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المبادرة لا تقتصر فقط على التمثيل ولكنه تشمل مواهب الغناء والتأليف وغيرهم، مسترسلا: الوزارة الآن تعمل على تعميم المبادرة في مجال السينما .



ولفت إلى أن ورش التدريب تستمر لمدة 6 أشهر، متابعا: الوزارة ستقوم بـ إنتاج أعمال فنية لمن يجتاز مراحل تدريب المبادرة بنجاح.





وشهدت ورش السينما بين يديك الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة إقبال كبير وسحب أكثر من ٤٠٠ استمارة للاشتراك .

يأتي ذلك ضمن برنامج صيف بلدنا والذي سيبدأ في محافظة الاسكندرية يوم ١٠ أغسطس الجاري بمشاركة نخبة من أساتذة المعهد العالي للسينما وكبار الخبرات في السوق السينمائي منهم الدكتور اشرف محمد والدكتورة مروة عزب والمخرج فخر الدين نجيدة ومدير التصوير كمال عبد العزيز وغيرهم من الأسماء اللامعة في الفن السابع .

جدير بالذكر أن مشروع ابدأ حلمك، اعتمدته الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وتنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة وإشراف الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر السينما الذي صرح أن المشروع سيبدأ تباعا في محافظات مصر بالإضافة إلى نوادي السينما التي ستكون شهريا بالمحافظات وتم اختيار محافظة مرسي مطروح لعرض أول أفلام نوادي السينما يوم ٢٢ اغسطس الجاري كما تم اختيار منطقة وادي الريان بالفيوم لإقامة أول معسكر سينمائي لمدة ثلاثة ايام تبدأ يوم ٢٨ اغسطس .

في سياق متصل تعود مجلة أبيض وأسود في شكلها الجديد أول سبتمبر المقبل وقد تم الاتفاق مع كبار النقاد والكتاب للكتابة بها منهم الناقد طارق الشناوي والناقد رامي عبد الرازق والناقد نادر عدلي والصحفي الكبير سمير الجمل وغيرهم .



