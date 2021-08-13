تفاصيل ملحمة نقل مركب خوفو إلى المتحف المصري الكبير.. فيديو

المتحف المصري الكبير

قال الدكتور عيسي زيدان، مدير عام الشئون التنفيذية لنقل وترميم الأثار للمتحف المصرى الكبير، إن عملية نقل الأثار يسبقها تجهيزات كثيرة ومتعددة جدا، أهمها عملية التوثيق، حيث انه يجب قبل نقل الأثر توثيقه بطريقة علمية سليمة باستخدام الأجهزة الحديثة، مثل التصوير الفوتوغرافي أو التصوير بالليزر أو الفيديو.



وأضاف عيسي زيدان خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولي"، أنه أثناء عملية النقل تضع القطعة الأثرية على وحدات مضادة للإهتزازت وداخل الصندايق التي توجد بها القطعة يتم وضع أجهزة لقياس الحرارة والرطوبة، موضحا أنه بعد وصول القطعة بأمان يتم إستقبالها من مركز الترميم إلى أن يتم نقلها لقاعات العرض.



وتابع أنه بالتعاون المصرى الياباني تم إستخراج كل القطع الخشبية من مركب الملك خوفو الموجودة بالحفرة وترميمها ونقلها إلى المتحف المصرى الكبير، لافتا إلى أن المركب الاولي والثانية كانوا محفورين بالحفرة ب13 طبقة، الأولي 1224 قطعة والثانية وصل عدد قطعها إلى ألف و700 قطعة، حيث أنها تختلف عن المركب الأولى.



وتابع أن المركب الثانية للملك خوفو تحتوى على 52 مقداف، إضافة إلى 8 مقاديف، والأولى 12 مقداف فقط، لافتا إلى أنه بعد ترميم القطع الموجودة بالمركب يتم نقل المركب الثاني مفككة.

