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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

” لغة القدماء“.. المتحف المصري بالتحرير ينظم برنامجا تعليميا للأطفال

المتحف المصرى بالتحرير
المتحف المصرى بالتحرير

تحت عنوان ” لغة القدماء“ بدأ المتحف المصري بالتحرير في تنظيم برنامجا تعليميا للأطفال خلال فترة الاجازة الصيفية لإلقاء الضوء على الكتابة المصرية القديمة.

وقالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن هذا البرنامج يستهدف طلاب المدارس من الفئة العمرية من ست إلى ثمان سنوات، يتم تنظيمهم في مجموعات بواقع عشر أطفال في المجموعة الواحدة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية اللازمة. ومن المقرر أن ينعقد هذا البرنامج كل يوم السبت من كل أسبوع لمدة شهر.

وأشارت إلى أن البرنامج يلقي الضوء على خطوط الكتابات المصرية القديمة وهي الهيروغليفية والهيراطيقية، والديموطيقية، موضحة انها خطوط لم تظهر كلها في وقت واحد وإنما جاءت في إطار تتابع زمني يعبر عن الامتداد الزمني الطويل الذي عاشته الكتابة المصرية القديمة، ويعبر في ذات الوقت عن النضج الفكري للمصري القديم.

وأضافت شيرين أمين المشرف العام على متحف الطفل بالمتحف، أن البرنامج يتناول أيضا تعريف الأطفال أدوات الكتابة في مصر القديمة، ووظيفة الكاتب، والأعداد فى مصر القديمة، وذلك من خلال تنظيم جولة داخل قاعات المتحف تشمل أنشطة تفاعلية باستعمال وسائل تعليمية متخصصة، ويتبع الجولة ورشة تعليمية في قاعة البردي.

لمتابعة البرامج التعليمية المقدمة خلال الفترة الصيفية يتم التواصل مع الصفحة الرسمية المتحف المصري بالتحرير:
https://www.facebook.com/EgyptianMuseumCairo
 

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وزارة السياحة والآثار لغة القدماء المتحف المصري بالتحرير الإجازة الصيفية صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير

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