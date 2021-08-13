مستشار بـ أكاديمية ناصر: أيدٍ خارجية تحتضن وتدعم الجماعات الإرهابية بسيناء

نعى اللواء محمد زكى الألفى، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، شهداء القوات المسلحة، والذين توفوا في عمليات عسكرية وتطهيرية بشمال ووسط سيناء.



وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ما حدث في سيناء يؤكد الإصرار على استئصال هذه الجماعات الإرهابية من جذورها وما يحدث في سيناء حاليا استمرار للعمليات التي حدثت سابقا.



وأضاف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، هناك أيدٍ أجنيه تحتضن وتدعم هذه الجماعات الإرهابية بالسلاح والمال، لافتا أن العملية الإرهابية الأخيرة كانت الجماعات المتطرفة لديها طائرة مسيرة واليوم نجد وسائل اتصال وأسلحة وعملات أجنبية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لا تزال تطارد العناصر المسلحة في كافة المناطق المختلفة.



وتقدم اللواء محمد زكى الألفى بخالص التعازي لأسر شهداء الوطن، متمنيا أن يتغمدهم الله بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

