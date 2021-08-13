حبست 11 نصاب.. مصطفى بكري يكشف مؤامرة خطيرة على الشخصيات العامة

كشف الإعلامى مصطفى بكرى، عن مؤامرة كبرى، قائلا:"المؤامرة لها وجوه متعددة".



وأضاف بكرى، خلال تقديمه لبرنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” قائلا:" هناك مؤامرة تتم على عادات وتقاليد الأسرة المصرية"، معقبا:" الولاد والبنات اللى بيسعوا للشهرة عبر التطبيقات يضروا ويسيئون للدولة المصرية".

طالب بكرى، الأسرة المصرية بالمحافظة على الأبناء والعودة للقيم الحقيقة.

ونوه بكرى، عن مشكلة خطيرة أخرى وهى اتهامات تقودها لجان الإخوان الإرهابية ضد الشخصيات العامة عبر التزوير قائلا:" مجموعة من النصابين بتاخد لوجو المواقع الصحفية، وتنسب تصريح مفبرك لشخصية عامة ما".

ونصح بكرى، الشخصيات العامة،التى يستهدفها النصابون،بالتقدم ببلاغات لمباحث الإنترنت طبقا للقانون، معقبا:" مرة انا حبست 11 نصاب".