عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حبست 11 نصاب.. مصطفى بكري يكشف مؤامرة خطيرة على الشخصيات العامة

مصطفى بكرى
مصطفى بكرى

كشف الإعلامى مصطفى بكرى، عن مؤامرة كبرى، قائلا:"المؤامرة لها وجوه متعددة".


وأضاف بكرى، خلال تقديمه لبرنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” قائلا:" هناك مؤامرة تتم على عادات وتقاليد الأسرة المصرية"، معقبا:" الولاد والبنات اللى بيسعوا للشهرة عبر التطبيقات يضروا ويسيئون للدولة المصرية".

 

طالب بكرى، الأسرة المصرية بالمحافظة على الأبناء والعودة للقيم الحقيقة.

 

ونوه بكرى، عن مشكلة خطيرة أخرى وهى اتهامات تقودها لجان الإخوان الإرهابية ضد الشخصيات العامة عبر التزوير قائلا:" مجموعة من النصابين بتاخد لوجو المواقع الصحفية، وتنسب تصريح مفبرك لشخصية عامة ما".

ونصح بكرى، الشخصيات العامة،التى يستهدفها النصابون،بالتقدم ببلاغات لمباحث الإنترنت طبقا للقانون، معقبا:" مرة انا حبست 11 نصاب".

الشخصيات العامة لجان الإخوان الإرهابية الإخوان الإرهابية مؤامرة كبرى المواقع الصحفية

ترشيحاتنا

سفير تونس بالقاهرة: الرئيس قيس سعيد استجابة لنبض الشارع.. فيديو

المصرية هانيا الحمامي تتوج بـ لقب بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش

قرار عاجل من مجلس الوزراء السوري

شاهد.. ليلى علوي تتمايل في حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي

السودان يسقط طائرة تجسس إثيوبية داخل حدوده

حياة كريمة بـ قيادة الرئيس|مشاركة فعالة لشركات قطاع الأعمال فى تطوير الريف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بشأن مد سن المعاش لما بعد 60 ومكافاة نهاية الخدمة وفقا للقانون

حارس مرمى بيراميدز يتعرض لحادث سير مروع .. شاهد

خاص| بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

هنط في المية الحقوني|نشوب حريق في مركب الإعلامية بسمة وهبة بـ الساحل

بعد اعتداء المخرج محمد سامي عليها.. قرار حاسم من الفنانة إيمي سالم

ممثلة شهيرة تهاجم ابنة عمرو دياب بعد إعلان خطبتها

مأجر بلطجية وله مشاكل مع جوزي|إيه سر إلغاء فرح آية أسامة "فيديوجراف"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

فيديو

عمرو دياب وياسمين صبري.. فنانون يقتحمون عالم الموضة

وصية خاصة.. ماذا قالت دلال عبدالعزيز في رسالتها لـ حسن الرداد؟ فيديوجراف

مأجر بلطجية وله مشاكل مع جوزي|إيه سر إلغاء فرح آية أسامة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. اشترت جهازها.. من هو خطيب نور عمرو دياب المنتظر؟

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

اﻟﻤﺰﻳﺪ