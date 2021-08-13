الدوري السعودي.. الأهلي يتعادل مع الفيصلي 1-1

تعادل أهلي جدة مع الفيصلي بهدف لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان “ الدوري السعودي”

افتتح الفرنسي روماين أمالافيتانو التسجيل للفيصلي في الدقيقة 27، من متابعة لتمريرة زميله أوجستو.

وفي الدقيقة 37، استطاع محمد المجحد تسجيل هدف التعادل للأهلي، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، التي انتهت بدون فائز.

وبتلك النتيجة، تحصل أهلي جدة والفيصلي على أول نقطة لهما في المسابقة، وضعتهما في المركزين السابع والثامن على الترتيب في الجدول.

جدير بالذكر أن النصر استهل مشاركته في الدوري السعودي بفوز عريض على ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف.