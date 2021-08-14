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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الساحل الشمالي

فيفي عبدة تمازح جمهورها: مشيت على الحشيش والمرة الجاية هتلاقوني بشم

صدى البلد

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة عبر  حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


وظهرت فيفي عبدة بإطلالة جريئة مرتدية فستان اسود بحمالات مكشوف، ولفتت  الأنظار بمكياجها الناعم والجذاب الذى كشف عن جمال ملامحها، حيث اختارت الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها، وأحمر الشفاه باللون البيج.


و علقت فيفي عبدة علي الصورة قائلة : لأ بقي يا نعيش عيشة فل لنموت احنا الكل اسكوزمي الساحل وشه مش خير عليا خالص الدكتور طلب مني امشي في الرمل وفي المياه ادينا مشينا علي الحشيش والمرة اللي جاية هتلاقوني بشم.
 

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وكانت فيفي عبده، تعرضت مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على أثرها إلى المستشفى.

وأعلنت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

وعلقت فيفي عبده: "أنا رجعت الحمدلله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي".

علي الجانب نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو  تحذر جمهورها بخصوص فيروس كورونا .

وقالت فيفي عبده ، عبر فيديو لها نشرته من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": بوجه رسالة كل  الشباب المتهور الي مش بيسمع الكلام وبيفتكر الموضوع بسيط، خلو بالكم من نفسكم، الموضوع بقى خطر جدا، وانا لما كنت بضحك علي كورونا، مكنتش أعرف إنه بالصعوبة دي، ولكن عرفت انه مش هين وبيضيع ارواح ناس بنحبها، فأرجوكم خدوا بالكم .

 

وتابعت: "الله يرحم كل الي توفوا من زمايلي او غيرهم، يا رب كل اللي في المستشفي يقوموا بألف مليون سلامة ".

 

وكانت الفنانة فيفي عبده نشرت مقطع فيديو للرد على الشائعات المتداولة من دخولها الإنعاش وارتدائها الحجاب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلقت فيفي على الفيديو قائلة: ‏"مساء الفل من مصر أم الدنيا.. عايزة اقولكم أنا لابسة كده من البرد على فكرة عشان تبطلوا الإشاعات حاجة إنعاش وحاجة حجاب إلا إذا أراد ربنا. اسمعوا الفيديو. بإذن الله هنزلكم رابط اليوتوب والتيك توك عشان أول مرة أطلع منهم.. بحبكم قوي سليب ويل سويت دريمز. اكسوزمي ده آخر ما عندي في الإنجليزي".

وو نشرت مقطع فيديو قصيرًا عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، وهي على سرير غرفتها، موجهة رسالة إلى متابعيها ومحبيها، تطمئنهم على شائعة دخولها العناية المركزة.

 

وقالت فيفي عبده: "يا جماعة بسم الله ما شاء الله ، الله أكبر خمسة وخميسة عليك يا فوفو آه والله العمر مش بعزقة.. أنا برد على اللي بيقول إني في الإنعاش بعد الشر عليا إن شاء الله اللي يكرهني وما تمنى لك على فكرة".

 

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