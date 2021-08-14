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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خالد صديق: 600 مليار تكلفة المشاريع التي يعمل عليها صندوق التنمية الحضارية

صدى البلد

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضارية، أن التكلفة المبدئية للمشاريع التي عمل ويعمل عليها الصندوق حوالي 600 مليار جنيه.

وأوضح المهندس خالد صديق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أنه تم القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بتكلفة 40 مليار جنيه عبر بناء  205 ألف وحدة سكنية.

وتابع: نعمل حاليا على تطوير المناطق غير مخططة ينقصها الخدمات والتى تساوى 40%  من المسطحات العمرانية للمدن بتكلفة 318 مليار  جنيه.

وأوضح المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضارية،هناك بعض المشاريع الأخرى، مثل القاهرة الإسلامية، وتطوير عواصم المدن وغيرها.


وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن  مدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقًا"، يوجد مثلها الكثير في مصر، وهذه عيوب كانت موجودة بالسابق ونحن مسئولون على تحسين جودة الحياة للمواطنين.


وردا على المواطن محمد عمر من أهالي "مدينة الأمل" وتم نقله إلى مشروع "أهالينا 2"، قال الرئيس السيسي إنه تم نقل أهالينا في "عزبة الهجانة" لإنشاء طريق جديد لخدمة المنطقة، حيث يتم إزالة البيوت لإنشاء طريق جديد، لافتا إلي أن الإزالة والإنشاء تحتاج تكلفة كبيرة جدًا حيث تكلفة التطوير بالمناطق القائمة أعلى بكثير من الإنشاء في المدن الجديدة.

وأضاف "السيسي"، خلال  كلمته على هامش الإفطار مع الأسر المصرية خلال افتتاح الإسكان الاجتماعي،: "المرأة المصرية كانت في البيت وفي كل مكان سند للدولة المصرية"، لافتا: "مثلما حدث في 2013 لما قولنا الناس تنزل علشان تدينا تفويض للإرهاب والعنف المحتمل، الذي جمعت الناس المرأة المصرية، وأعطت للعالم إشارة ورسالة أن الشعب في مصر كله مع التغيير الذي حدث وهما سببه".

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح اليوم  عددا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر.

وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014 ، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.

 

التنمية الحضارية 600 مليار جنيه 40 مليار جنيه

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