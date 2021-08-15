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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد 50 عاما

رجل الكهف يخرج من عزلته بسبب كورونا.. فيديو

رجل الكهف
رجل الكهف

عرضت قناه العربية فيديو لـ رجل يدعي بيتروفيك ويبلغ من العمر 70 عاما من أصل صربي لقب بـ "رجل الكهف"، لأنه اختار العزلة منذ أن كان عمره 50 عاما .

 

 

وأضاف الفيديو، أن رجل الكهف قرر أن ينتقل للعيش في كهف بمنطقة نائية من أجل الحرية، لافتا إلى أن الصدفة قادته لاكتشاف وجود وباء اسمه كورونا وهذا خلال زيارة سريعة لمدينة قريبة منه.

 


وأوضح الفيديو أن رجل الكهف قرر قطع عزلته للحصول علي لقاح كورونا، وحث الجميع أيضا علي تلقي التطعيم.

جدير بالذكر أن بيتروفيك تبرع بكل أمواله قبل دخوله في العزلة إلى قرية صغيرة، قائلا: "المال ملعون يفسد الناس".

 


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لم يتحمل ضجيج العالم وازدحامه وتطوراته الهائلة، والتعامل مع البشر، فاختار أن ينأى بنفسه بعيداً للعيش وسط الجبال، عودة للعصر الحجري والإنسان البدائي، ليصبح اسمه رجل الكهف في القرن الـ21 ، حيث يعيش بانتا بيتروفيك في كهف بمنطقة نائية منذ عشرين عاماً.

بانتا بيتروفيك رجل مسن عمره 70 عاما من صربيا، وهو عامل متقاعد كان يعمل في مدينة بي روت شرقي صربيا ، قرر أن ينعزل عن مجتمعه بصورة تامة، فاختار أن يعيش في كهف بعيد يصعب الوصول إليه .

 

قصة رجل الكهف
رجل الكهف اختار العزلة و الهدوء والوحدة منذ كان عمره خمسين عاماً، فقرر أن ينقل حياته بشكل كامل إلى كهف بعيد في منطقة نائية، يتطلب تسلق مرتفعات صخرية عالية حتى يصل إلى كهفه ، لذا لا يخرج منه إلا نادراً .

وسط الحيوانات والدجاج والماعز يعيش بيتروفيك ، وكذلك مع كلبه الذي يرافقه تلك الرحلة الطويلة، تاركاً كل ما لديه من أموال ليعيش حياة الإنسان البدائي، حيث تبرع بأمواله لبناء جسور صغيرة بمدينته قبل أن يقرر العيش في الكهف ، وقال عن ذلك :" المال ملعون .. أنه يفسد الناس".

هنا لا أحد يزعجني .. هكذا لخص بيتروفيك حياته المنعزلة داخل الكهف، فقد غادر المجتمع والناس بحثاً عن الراحة التامة بعيداً عن التعامل مع البشر.

بحسب حديث بيتروفيك لوكالة فرانس برس، قال رجل الكهف :" "لم أكن حرا في المدينة. هناك دائما شخص ما في طريقك، إما أن تتجادل مع زوجتك أو جيرانك أو مع الشرطة".

 

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