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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبناء الممثلين: دخلنا الفن صدفة

صدى البلد

استضاف برنامج واحد من الناس، المذاع عبر قناة “الحياة” أبناء بعض الفنانين الذين شاركوا فى أعمال خلال الفترة الماضية.

وكشفت ملك أحمد زاهر، تفاصيل توقفها على الفن هى واختها ليلى لفترة ما، قائلة: "بابا كان عايزنا نوقف التمثيل لحد ما نخلص التعليم وبعدها نرجع لأنه كان شايف أن بعض اللى مثل من صغره اتحرق بدرى".

وقالت مريم محمود الجندى، ابنة الفنان محمود الجندى، أن والدها كان أكثر شخص يشجعها على دخول الفن، مضيفة: "اكتر حاجه كنت بحبها فيه أنه أى شخصية كان بيقدمها، الجمهور كان بيصدقها".

من جانبه قال محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الراحل محمود ياسين: "كنت عاوز امثل لكن محدش كان مقتنع، بدأت اعمل فيديوهات عشان أسرتى تشوفها، وبعدها ماما أقنعت بابا أدخل مجال الفن، وكون أن جدى محمود ياسين كان من أهم الفنانين خلال فترة ما فى السينما فهذا مسئولية كبيرة". 

وقالت الفنانة جومانا ابنة الفنانة لقاء سويدان: دخلت مجال الفن بالصدفة، ونصيحة ماما ليا أن أكون طبيعية".

 

الفنانين ملك احمد زاهر مريم محمود الجندى محمود عمرو ياسين الفنانة جومانا الفنانة لقاء سويدان

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