احتفل به جوجل .. ملحم بركات موسيقار تحدى محمد عبدالوهاب

بصورة مميزة بين الأحرف، احتفل محرك البحث الشهير جوجل بذكرى ميلاد المغني اللبناني الشهير ملحم بركات الموسيقار والمطرب الشهير الذي تأُر في مشواره الفني بالموسيقار المصري الراحل محمد عبد الوهاب.

ملحم بركات من مواليد 15 أغسطس 1942، ويلقب أيضاً أبو مجد، ويعتبر من أشهر المطربين والملحنين اللبنانين والعرب، ظهرت موهبته منذ كان في المدرسة وفي أحد الاحتفالات المدرسية، قام بتلحين بعض الكلمات من الجريدة اليومية وقام بغنائها، والتحق بعد ذلك بأحد البرامج المشهورة للأصوات الجديدة، والتحق بعد ذلك بالمدرسة الرحبانية، وكانت من هناك انطلاقته.

لحن أغنية شهيرة للمطرب غسان صليبا بعنوان "يا حلوة شعرك داري" كما لحن أغنية شهيرة للفنان الراحل نصري شمس الدين وغيرهم.

يتميز ملحم بركات بأنه متعصب للغناء باللهجة اللبنانية، مثلما تفعل النجمة نجوى كرم، ويجمع في أسلوبه الغنائي بين الطرب والغناء العصري.

نشأة ملحم بركات

ولد ملحم بركات في بلدة كفرشيما عام 1942 والده كان نجارًا، مارس الفن كهواية، وكان يدندن على العود، أمّا ملحم فكان يصغي إليه باهتمام، يراقب أصابع يديه على آلة العود ويتعلّم منه.

ظهرت موهبته الموسيقية منذ كان تلميذًا في مدرسة بلدته كفرشيما، فلفت انتباه الموسيقي حليم الرومي، الذي كان يسكن كفرشيما، فأثنى على موهبته وشجّعه.

قرر الالتحاق بالمعهد الوطني للموسيقى، درس ملحم النظريات الموسيقيّة والصولفاج والغناء الشرقي والعزف على آلة العود مدّة أربع سنوات في المعهد الوطني للموسيقى، ترك المعهد قبل إكمال دراسته، وانضم إلى فرقة الأخوين رحباني. لكنّه بعد أربعة أعوام، تركهما لكي يشقّ طريقه الفنيّة.

والد ملحم بركات كان رافضاً في البداية خوض ابنه لهذا المجال، اعتقاداَ منه أن الوسط الفني يكفيه الموسيقار محمد عبد الوهاب فقط، لكن حين أصر ملحم بركات على الدراسة 4 سنوات بالمعد الوطني للموسيقى اقتنع والده بموهبته وتركه يشق طريقه لعالم الفن.