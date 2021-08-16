محمد صلاح يقود التشكيل المثالي للبريميرليج فى الجولة الأولى

ألقت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الضوء على الأداء المميز للدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي،ووضعته ضمن التشكيل المثالي للجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتألق النجم المصري محمد صلاح في مباراة فريقه الأولى بالدوري الإنجليزي أمام نوريتش سيتي، بعدما سجل هدفا وصنع آخرين في المباراة التي انتهت لصالح الريدز بثلاثية نظيفة.

وجاء التشكيل التى اختارته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" " كالتالي ..



حراسة المرمى: أليسون (ليفربول).



الدفاع: تانجانجا (توتنهام)- فان دايك (ليفربول) تشالوباه (تشيلسي).



الوسط: سون (توتنهام)- بوجبا (مانشستر يونايتد)- فيرنانديز (مانشستر يونايتد)- ألونسو (تشيلسي).



الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)- جرينوود (مانشستر يونايتد)- ريتشارليسون (إيفرتون).

وكعادته.. بدأ محمد صلاح نجم ليفربول الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بقوة، وذلك أمام نورويتش سيتي وكان أفضل لاعبي المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام نورويتش حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 8 أو 9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع.. 8.8 درجة من عشرة.

لم يتفوق أي لاعب في صفوف ليفربول على صلاح، وكان الأقرب له أليسون بيكر، وذلك بمتوسط تقييم 7.9 درجة.

صلاح افتتح رصيده من الأهداف هذا الموسم وبدأ مبكرا السباق على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي.