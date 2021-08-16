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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب صورة .. الجمهور يهاجم حفيد عمر الشريف

حفيد عمر الشريف
حفيد عمر الشريف

تصدر حفيد الفنان عمر الشريف مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما نشر صورة له عبر خاصية الاستوري على حسبه الرسي بـ إنستجرام وهو يُظهر نفسه بإنه حامل.

 

لاقى حفيد عمر الشريف انتقادات واسعة من قبل الجمهور الذين اتهموه بتشويه تاريخ الفنان عمر الشريف والفنانة فاتن حمامة.

ودائماً ما يثير جونيور عمر الشريف، الجدل من حوله حيث أعلن للناس إنه مثلي الجنيسة وإنه فخور بكونه هكذا.

الصورة المثيرة للجدل

يذكر أن ولد في 28 نوفبر 1983 ، لأب مصري " طارق عمر الشريف" ، وأم يهودية كندية، وأثناء طفولته ، كان شريف يتنقل ذهابًا وإيابًا بين مونتريال وباريس والقاهرة.

حصل حفيد عمر الشريف على بكالوريوس من جامعة كوينز ، وماجستير في السياسة المقارنة من كلية لندن للاقتصاد ، وشهادة في الفنون المسرحية من معهد لي ستراسبيرغ.  

دخل حفيد عمر الشريف مجال التمثيل حيث ظهر في مسلسل وجه القمر عام 2000 ، والمسلسل الكندي الناطق بالفرنسية 2005-6 فيرجيني ، كما ظهر في فيلم حسن ومرقص عام 2008 ، والفيلم الأيرلندي الكتاب المقدس لعام 2016.

عندما أصبح عمر جونيور ممثلاً ، قال له جده عمر الشريف: "أعطيتك اسمي ، أعطيتك مظهري. لن أعطيك أي شيء آخر. عليك أن تفعل ذلك بنفسك بالكامل ".

 

 

عمر الشريف الفنان عمر الشريف حفيد الفنان عمر الشريف الفنانة فاتن حمامة فاتن حمامة طارق عمر الشريف

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