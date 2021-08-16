بعد مقتل 23 مسلما في هجوم طائفي.. نيجيريا تعلن حظر التجول

فرضت السلطات في نيجيريا، اليوم الأحد، حظرا للتجوال في أجزاء من ولاية بلاتو بوسط البلاد، بعد يوم من هجوم مليشيا يشتبه بأنها مسيحية على قافلة مؤلفة من 90 مسلما، مما أسفر عن مقتل 23 شخصا على الأقل.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، تكافح شمال غرب ووسط نيجيريا لسنوات مع العنف بين الرعاة الرحل المسلمين والمزارعين المسيحيين للسيطرة على الموارد والمياه والأراضي.

وأدان الرئيس النيجيري، محمد بخاري الهجوم، وقال في بيان إن هذا "لم يكن مواجهة بين الفلاحين والرعاة - بل هجومًا مباشرًا ووقحًا بدوافع شريرة".

وقال المتحدث باسم الشرطة أوبا أوجابا إن "مجموعة من المهاجمين يشتبه في أنهم شبان من قبيلة إيريجوي (غالبيتهم من المسيحيين) هاجموا قافلة من خمس حافلات تقل مسلمين".