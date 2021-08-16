شطة: غياب شيفو والونش ومحمد شريف يؤثر على الأهلي والزمالك

أكد عبدالمنعم حسين الشهير بشطة مدير أكاديميات النادي الأهلي أن قطبي الكرة المصرية سوف يتأثران بغياب ثلاثة لاعبين فى مباراتي طلائع الجيش ووادى دجلة بالدوري الممتاز.

ويلتقى فريق الزمالك نظيره وادى دجلة والأهلي مع طلائع الجيش غدا الثلاثاء فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قال شطة فى تصريحات خاصة لصدى البلد:

الزمالك سوف يتأثر بغياب مدافعه الصلد محمود حمدى الونش ومحمد عبدالشافي أمام وادى دجلة نظرا لحصول الثنائى على ثلاث بطاقات متتالية.

أضاف : الونش يعتبر بمثابة صمام الأمان لدفاعات الفارس الابيض وغيابه يحتاج إلى بديل لا يقل عن مستواه فى الخطوط الخلفية فيما يعتبر محمد عبد الشافي عنصر الخبرة الذى نجح فى حسم مباراة الاتحاد السكندري مؤخرا لصالح الزمالك فى اللحظات الأخيرة.

وعن النادى الأهلى قال شطة:

غياب محمد شريف مؤثر للغاية فى هجوم النادى الأهلى جراء الإصابة فى ظل التنافس القوى على نيل لقب الدورى مع غريمه التقليدي نادى الزمالك.

لفت إلى أنه لاشك أن غياب محمد شريف الذى يعتبر الورقة الرابحة للجنوب افريقي بيتسو موسيماني فى التهديف وحسم المباريات لصالح القلعة الحمراء أمام طلائع الجيش سيكون مؤثرا.

يذكر أن فريق الزمالك يتصدر ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد ٧٠ نقطة ويطارده النادى الأهلى فى المركز الثانى برصيد ٦٨ نقطة.