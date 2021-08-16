عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سر تحول اسم صندوق العشوائيات لـ " التنمية الحضارية ".. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال المهندس خالد صديق ، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير التنمية الحضارية ، إن تغيير اسم الصندوق من " تطوير العشوائيات " لـ " التنمية الحضارية " دلالة على نجاح مصر في القضاء على العشوائيات ، والدخول في مرحلة الجمهورية الجديدة التي تنهض بشكل آخر.

وأضاف المهندس خالد صديق ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية "تن " ، أن مصر تعيش حاليا مرحلة الطموح الجديدة ،التي تلي مرحلة القضاء على العشوائيات .

وتابع : هندخل في المدن القائمة بالفعل ، ،ونطور عواصم المحافظات والمدن الكبري ، وإقامة 500 ألف وحدة سكنية جديدة ، على فترة  5 سنوات ، وتتناسب مع جميع الفئات .

ولفت " صديق " الصندوق يهدف باسمه الجديد لتنمية الأماكن الحضارية المصرية ، كما كانت في العهود السابقة ، مثل الحسين وبتب زويلة ، كما اعتاد عليها الأجانب ، إلى جانب تشجيع الحرف القديمة التي اندثرت .

وأشار إلى أن الدولة تعمل على اتجاه واحد ، يحافظ على منظومة التخطيط ، من خلال قانون البناء الجديد ، وذلك لتفادي ظهور عشوائيات جديدة .

خالد صديق المهندس خالد صديق التنمية الحضارية العشوائيات اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

رد ناري من المقاصة على تلميحات ماجد سامي بتفويت المباريات في الدوري

وزيرا الصناعة والسياحة يبحثان استعدادات مصر للمشاركة بـ إكسبو 2020 في دبي

علماء يكتشفون مفاجأة في باطن كوكب المريخ ..تفاصيل

قاهر الأهلى يدعم الزمالك فى شكوى فرجانى ساسى والدحيل القطرى

فى عيد ميلاده.. 3 أزمات فى حياة تامر حسنى "كان ممكن تخلص على الواتساب"

أحمد سمير فرج: الاسماعيلي لم يفوت مباراة الزمالك والدليل الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

موعد بداية الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية| تفاصيل

تجاوزنا الـ 100.. أسماء يوسف تحذر من موجة كورونا الرابعة

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

مرفوض .. مجدى عبدالغني يكشف حقيقة التفويت فى مباراة الزمالك والاسماعيلي

نقل الفنانة سحر عبد الحميد للعناية المركزة ..وابنتها : قلبها تعبان

غايب من 5 أيام.. العثور على جثة أمين شرطة داخل مستشفى بالقاهرة

بعد الموجة الحارقة.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

فيديو

فيديوجراف.. تزوجت مرتين واعتزلت .. ظهور جديد للفنانة المعتزلة نسرين

خلي بالك.. 2000 جنيه مخالفة تركيب زجاج فاميه في قانون المرور الجديد

موت شيماء سيف وزواج ساموزين .. شائعات تطارد الفنانين

حمو بيكا يتحدى النقابة.. رقص صاخب لـ لورديانا في الساحل الشمالي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

اﻟﻤﺰﻳﺪ