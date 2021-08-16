سر تحول اسم صندوق العشوائيات لـ " التنمية الحضارية ".. فيديو

قال المهندس خالد صديق ، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير التنمية الحضارية ، إن تغيير اسم الصندوق من " تطوير العشوائيات " لـ " التنمية الحضارية " دلالة على نجاح مصر في القضاء على العشوائيات ، والدخول في مرحلة الجمهورية الجديدة التي تنهض بشكل آخر.

وأضاف المهندس خالد صديق ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية "تن " ، أن مصر تعيش حاليا مرحلة الطموح الجديدة ،التي تلي مرحلة القضاء على العشوائيات .

وتابع : هندخل في المدن القائمة بالفعل ، ،ونطور عواصم المحافظات والمدن الكبري ، وإقامة 500 ألف وحدة سكنية جديدة ، على فترة 5 سنوات ، وتتناسب مع جميع الفئات .

ولفت " صديق " الصندوق يهدف باسمه الجديد لتنمية الأماكن الحضارية المصرية ، كما كانت في العهود السابقة ، مثل الحسين وبتب زويلة ، كما اعتاد عليها الأجانب ، إلى جانب تشجيع الحرف القديمة التي اندثرت .

وأشار إلى أن الدولة تعمل على اتجاه واحد ، يحافظ على منظومة التخطيط ، من خلال قانون البناء الجديد ، وذلك لتفادي ظهور عشوائيات جديدة .