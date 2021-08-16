محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات شرم الشيخ لعودة السياحة

ودعوة وفد من صربيا للزيارة شرم الشيخ

ناقش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين بأحد القاعات الكبري بالقاهرة استعدادات مدينة شرم الشيخ لعودة السياحة ووضع المدينة علي خريطة السياحة العالمية في الموسم السياحي الجديد.



وذلك بحضور مندوبين من الجامعة الألمانية المختصين بمشروع الهوية البصرية وممثلي عدد من البنوك المصرية ومندوب من الشركة العربية العالمية للبصريات والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة بالإضافة للمستشار السياحى للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.



وتم استعراض الخطوط العريضة لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة وبخاصة مدينة شرم الشيخ، ومن أبرز هذه المشروعات تطوير خليج نعمة وتحويلة لمزار سياحى تسويقى ترفيهى عالمى وتفعيل مشروع الهوية البصرية والمراقبة بالكاميرات ومشروع شرم الشيخ الخضراء وغيرها من المشروعات الكبرى والتى ستجعل شرم الشيخ فى مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.



وذلك فى إطار الاستعداد لعودة السياحة والموسم السياحى الجديد، ووجه المحافظ بإعداد ملف متكامل بهذا الصدد لعرضة على رئيس الوزراء متضمنا كافة التفاصيل ومطالب كل جهة.



وفي سياق متصل قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اقامة اسبوع سياحى لدولة صربيا يتم من خلاله دعوة عدد من كبار الشخصيات السياسية والسياحية والإعلامية والدينية بدولة صربيا للتعرف على امكانات مدينة شرم الشيخ وتعدد أنواع السياحة بها "ترفيهية، ثقافية، صحية، دينية، مؤتمرات، رياضية" فى إطار تنوع الأسواق السياحية وخاصة الواعدة منها بالإضافة إلى تفعيل عدد من البروتوكولات المشتركة الموقعة ، وبخاصة اتفاقية التاخى بين مدينتى نيش الصربية وشرم الشيخ المصرية .



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اجتماع فودة ورجال الأعمال

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