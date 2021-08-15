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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحاجة أم الاختراع.. «سعد» يحول سيارته لكافيه بكورنيش مطروح: الشغل مش عيب

كافية بسيارة ملاكي
كافية بسيارة ملاكي

الشغل مش عيب" بهذه العبارة لخص الشاب سعد السيد تحويله سيارته الملاكي لكافيه متنقل للقهوة والشاي والمشروبات وبيعها لرواد كورنيش طور سيناء الجديد بأسعار مخفضة.

 وقال الشاب سعد : أستخدم سيارتي في زيادة دخلي من أجل أسرتي، وأوفر أيضا فرصة أخرى لشاب، وذلك أفضل من استخدام السيارة واللعب بها علي الكورنيش، مشيرا إلى أن سيارته ماركة ويصل سعرها لأكثر من ١٥٠ ألف جنيه.

وأكد أن رواد الكورنيش كانوا يعانون من عدم وجود خدمات لتقديم المشروبات لهم، وهو وفر تلك الخدمة بمقابل ربح بسيط يناسب كل المواطنين .

وأوضح الشاب سعد السيد أنه ملتزم بكل الإجراءات الاحترازية والرسمية ويحافظ علي نظافة المنطقة الموجود بها بشكل يوميا مؤكدا أنه فكر خارج الصندوق. ويشكر كل من ساعده في تنفيذ فكرته، مشيرا إلى أنه سعيد بعمله. 

وتابع الشاب محمد علي عباس أنه كان يعمل نجار مسلح وعندما لم يجد عمل في تلك الفترة عمل مع صديقه سعد يقدم مشروبات علي الكورنيش مشيرا إلي أن السيارة وفرت فرصة عمل أخري له في وقت لم تكن هناك فرص عمل موجودة .

 وكانت أنشأت محافظة جنوب سيناء كورنيش طور سيناء الجديد وممشي أهل مصر وتم إنشاء عليه عدد من الساحات والمتنزهات أبرزها مقصد العائلة و٣٠٦ وساحات العلم 

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كافيه سيارة ملاكى كورنيش طور سيناء شاب فرصة عمل

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