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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حياتي ودنيتي.. ريهام ايمن تظهر برفقة اولادها أمام البحر

اولاد الفنانة ريهام
اولاد الفنانة ريهام ايمن

نشرت الفنانة ريهام ايمن صور لاولادها من أمام البحر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهر اولاد الفنانة ريهام ايمن في لقطات عشوائية اثناء لعبهم بالرمال من أمام شاطئ البحر، وعلقت ريهام ايمن علي الصور، كاتبة: “حياتي، دنيتي، كل شئ”.

 

من جانب آخر، تعافت ريهام أيمن، من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر خاصية الإستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

 

وكتبت ريهام أيمن: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي".

 

واحتفلت أيضا ريهام أيمن بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة.

 

ونشرت الفناة ريهام ايمن ، مجموعة من الصور لها مع زوجها بعد شفائه وعلقت عليها قائلة: "يمكنني حضنه مرة أخرى".

 

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