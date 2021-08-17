مصر للطيران تطلق خدمة جديدة حول درجة السفر على رحلاتها الجوية

أطلقت مصر للطيران اليوم، خدمة جديدة E-upgrade تتيح للراكب علي متن رحلات الناقل الوطني تعلية درجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال على رحلات مصر للطيران الدولية من وإلى دبي ولندن وميلانو كمرحلة أولى عبر الموقع الإليكتروني لمصر للطيران. egyptair.com.

ومن خلال هذه الخدمة يقوم الراكب بتقديم عرض سعر مناسب له يختاره من بين القيم المعروضة المتاحة لتعلية درجه سفره وفي حالة قبول العرض المقدم من قبل الراكب يتلقى بريد إلكتروني يؤكد حصوله على التعلية ومن ثم تصدر التذكرة على درجة رجال الأعمال ويتم إصدار قسيمة شراء بالمبلغ المدفوع للحصول على تعلية درجة السفر.

ويمكن الاستفادة بهذه الخدمة خلال الفترة من 10 أيام و حتى 48 ساعة قبل موعد مغادرة الرحلة الدولية.

كما تتوافر أيضاً خدمة التعلية الفورية لدرجة السفر و هى خدمة تتيح للراكب تعلية درجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال بسعر محدد لكل رحلة خلال الفترة من 7 أيام و حتى 6 ساعات قبل موعد مغادرة الرحلة.

ويمكن لعملاء مصر للطيران الاستفسار عن الخدمة الجديدة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني egyptair.com أو الاتصال بـمركز اتصالات مصر للطيران علي رقم 1717 من اي موبايل او 090070000 من اي خط أرضي.