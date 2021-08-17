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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين في حادث على الطريق الدولي بكفر الشيخ

حادث
حادث

لقي شخصان بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، مصرعهما وأصيب شخص آخر في حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي على الطريق  الدولي الساحلي «بلطيم /الإسكندرية».

 

وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى بلطيم المركزي، والمصاب المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

وتلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ إشارة بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق بلطيم إسكندرية، أدى لمصرع اثنين وإصابة شخص ثالث.

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على الفور هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى بلطيم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الاسكندرية كفر الشيخ تصادم الشرطة محافظة كفر الشيخ حادث تصادم

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