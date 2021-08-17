مصرع شخصين في حادث على الطريق الدولي بكفر الشيخ

لقي شخصان بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، مصرعهما وأصيب شخص آخر في حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي على الطريق الدولي الساحلي «بلطيم /الإسكندرية».

وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى بلطيم المركزي، والمصاب المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ إشارة بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق بلطيم إسكندرية، أدى لمصرع اثنين وإصابة شخص ثالث.

على الفور هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى بلطيم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.