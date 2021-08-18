أستاذ طب نفسي: ليس من الطبيعي أن يصبح كل الطلاب أطباء ومهندسين فقط

قال الدكتور محمد عادل، أستاذ الطب النفسي، إن هناك بعض الآراء السلبية التى يجتمع عليها الناس قد تشعر بعض الطلبة أن التعليم غير مهم مما يؤثر عليهم نفسيا.

وأضاف محمد عادل، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع على فضائية “تن”، أنه لابد من التفرقه بين التعليم والنتيجة.

الثانوية العامة

وأشار أستاذ الطب النفسى، إلى أن أي مجتمع في العالم ينقسم لعده وظائف منها مختلفة، وليس من الطبيعى أن يصبح كل المجتمع أطباء أو مهندسين فقط.

وفى سياق أخر، قال رضا حجازى رئيس قطاع التعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة،إن هيئة الامتحانات حققت العدالة بين الطلاب وبالتالى تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والتى لم تكن متواجدة من قبل.

ونوه"حجازى"خلال كلمته بمؤتمر الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة،اليوم الخميس،إلى أن شمال سيناء من أفضل اللجان التى تمت فيها امتحانات الثانوية العامة ،معلقًا:"امتحانات بلا تسريب وبلا غش.

وقدم الشكر لوزير التربية والتعليم لثقته ودعمه ،فضلًا عن تقديم الشكر لهيئة واضعى الامتحانات ورؤساء لجان الإدارة والملاحظين والموجهين اللذين تحملوا المسئولية ولجنة الغش الإلكترونى لرصد كل صفحات الغش.