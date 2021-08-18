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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس جامعة حلوان يكشف تفاصيل برنامج هندسة البرمجيات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي..فيديو

جامعة حلوان
جامعة حلوان

كشف الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، عن تفاصيل طرح برنامج هندسة البرمجيات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، قائلا إن البرنامج يتصف بأنه متميز على مستوى العالم ويعتبر إضافة علمية لطلاب الكلية.

 

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وأضاف نجم خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن البرنامج يهدف إلى ربط الطالب بسوق العمل منذ بداية القبول في البرنامج، ويتم التدريب المناسب لكل مستوى بدءًا من المستوى الأول من خلال شركات البرمجيات الكبرى.

 

تعتبر الدراسة في البرنامج أكثر شمولاً

 

وتابع  رئيس جامعة حلوان، أن الدراسة في البرنامج أكثر شمولاً من الأقسام الأخرى، مؤكدا  أن الطالب بهذا البرنامج يصبح أكثر دراية بكل ما يتعلق بمشروعات البرامج.

 

وأشار نجم إلى أن جامعة حلوان تزخر بالعديد من البرامج المتخصصة والمميزة، مؤكدا أن هندسة البرمجيات من أهم التخصصات الحديثة لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات.

 

جامعة حلوان ماجد نجم كورونا تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

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