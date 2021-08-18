جامعة حلوان: الشباب هم بناة المستقبل

تتوالى ابداعات طلاب جامعة حلوان بكافة كلياتهم فى مشاريع تخرجهم التى تعنل على حل المشكلات الحياتية و ابتكار اجهزة تساعد على مواجهة مصاعب الحياة ، مثل ابتكار سوفت وير لمتابعة الضغط و السكر من طلاب كلية الهندسة و ابتكار نظارة لمساعدة فاقدى البصر .

وقد صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ان ابتكارات طلاب جامعة حلوان تدل على ابداعهم و توسع فكرهم و اشار الى ان جامعة حلوان غنية بالابداع .



وقال إ ن الشباب هم من يساهمون في بناء مستقبل ونهضة مصر لتحقيق التنمية المستدامة .



مؤكدا على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للطلاب المبدعين والموهوبين، وأن كلية الهندسة بها كوادر مميزة ومبدعة ومبتكرة فى مشروعات تخرجهم.

جدير بالذكر انه قد بدٱت جامعة حلوان فى اعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ لجميع الفرق خاصة النهائية لسرعة انهاء الطلاب اوراق تخرجهم و الاوراق الخاصة بتجنيد الذكور .

ويمكن الاطلاع على نتائج الكليات المعلنة عبر هذه الروابط :

http://app.helwan.edu.eg/

http://app1.helwan.edu.eg/

http://app2.helwan.edu.eg/



وقد نوهت جامعة حلوان انه يجب على الطلاب دفع المصروفات المتاخرة للاطلاع على النتائج و عدم حجبها .



و قامت جامعة حلوان بتفعيل عدة اليات لدفع المصروفات الدراسية للطلاب عن بعد عن طريق عدة خدمات الكترونية او عبر التحويلات البنكية .

و نوضح كيفية سداد المصروفات الكترونيا .



١- يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية و الخصول على كود الدفع إلاكتروني الخاص بكل طالب .

٢- يمكن التوجه لاحد البنوك و ايداع المصروفات ،و تحويلها الكترونيا عبر البرنامج الالكترونى الخاص بالبنك .

٣- يمكن السدات عبر فروعى كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "



كما قد نوهت الجامعة لضرورة احتفاظ الطلاب بايصال السداد الخاص بالمصروفات او بصورة منه .



وأضاف مسئولو جامعة حلوان، أن الكنترولات بالجامعة انتظمت في أعمالها، ويتم التصحيح والرصد بصورة دورية، وأنه جارٍ العمل على تصحيح امتحانات كافة الفرق بباقى الكليات لإعلانها في أقرب وقت.