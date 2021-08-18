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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير المشروعات الهندسية بهيئة الرعاية الصحية: المريض سيتابع العلاج عبر تطبيق الهاتف

الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع

قال المهندس محمد السيسى، مدير المشروعات الهندسية بهيئة الرعاية الصحية، أن الفترة المقبلة تشهد تطويع خدمات الذكاء الاصطناعى لتقديم الخدمات الطبية والتدريب عن بعد، وتلقى الخدمة عبر تطبيق على الموبايل عن بعد دون أن يحتاج المواطن للذهاب للمستشفى.

لتنفيذ الابتكارات والاختراعات|تفاصيل بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع والهيئة العامة للرعاية الصحية

لتطوير ورقمنة الوحدات الصحية.. تعاون بين العربية للتصنيع والهيئة العامة للرعاية الصحية

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز” أنه يمكن أن يتابع المواطن علاجه ومواعيد زياته عبر تطبيق على الموبايل، وهذا سيقلل من استهلاك العامل البشرى والإقبال على المستشفيات وسيوفر من وقت المواطن .

 

وأوضح مدير إدارة المشروعات الهندسية بهيئة الرعاية الصحية، أن  بروتوكول التعاون يهدف إلى تنفيذ الابتكارات والاختراعات التي تخدم مجال الرعاية الصحية باستغلال الإمكانيات التصنيعية وخبرات الهيئة العربية للتصنيع .

 

أهمية الشراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية

 

كان الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أكد على أهمية الشراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة الإنجاز في تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل في جميع أنحاء الجمهورية، وفقا لرؤية مصر 2030.

 

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع والهيئة العامة للرعاية الصحية، وبحضور الدكتور "أحمد السبكي" رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

 

في هذا الصدد، أشاد "ألتراس" بدور الهيئة العامة للرعاية الصحية لتحقيق التطوير الشامل لنظام التأمين الصحي الشامل وتقديم العلاج والخدمات الطبية المتطورة علي أفضل مستوى لجميع أفراد الشعب المصري، خاصة الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة طاقاتها الإنتاجية لتطوير وتحديث ورقمنة جميع الوحدات الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل علي مستوي الجمهورية  وفقا لأحدث النظم والمعايير العالمية للجودة .

 

وأوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن تطوير وتحديث الأسرة الطبية، وكراسي الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال وأجهزة التنفس الصناعى ومفارم ومحارق النفايات الطبية والخطرة وتجهيزات غرف العمليات بنظام الكبسولات الطبية والمستلزمات الطبية المختلفة والتجهيز الكامل للمعامل الطبية , بالإضافة إلي منظومات التحول الرقمي وشبكات أجهزة الحاسب الآلي والشاشات الإلكترونية وأنظمة المراقبة بإستخدام الكاميرات ومنظومات وشبكات الإطفاء والإنذار .

 

الهيئة العربية للتصنيع الرعاية الصحية الهيئة العامة للرعاية الصحية الخدمات الطبية عبد المنعم التراس

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