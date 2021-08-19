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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يطلق مبادرة لتطعيم أعضاء النقابات المهنية وأسرهم بلقاح فيروس كورونا

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية

أطلق اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية،  مبادرة لتطعيم أعضاء النقابات المهنية بالمحافظة وأسرهم داخل مقرات النقابات، لمن تعدى  سنه ١٨ عاما ، بالتعاون مع مديرية الصحة و السكان بالإسماعيلية.

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والتقي المحافظ بعدد من رؤساء النقابات المهنية بالمحافظة لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والنقابات المهنية المختلفة لخدمة مواطني الإسماعيلية ودعم جهود المحافظة لحل مختلف القضايا، وعرض و مناقشة الموضوعات الهامة التي تخص المجتمع الاسماعيلي.
 

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وخلال الإجتماع، تم عرض ومناقشة مشروعات الإسكان التي يتم التخطيط لها حاليا بالإسماعيلية، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى. 

كما ناقش المحافظ  الموقف التنفيذي لإنشاء شهر عقاري بمقر نقابة المهندسين بالإسماعيلية، ووجه  بمخاطبة وزارة العدل لإنهاء إجراءات تشغيله في أقرب وقت. 

يشار الي  أن المحافظ كان قد قرر في وقت سابق أن يكون الإجتماع برؤساء النقابات المهنية بالمحافظة ، إجتماع دوري يعقد شهريا لمناقشة وعرض القضايا والمشكلات العامة التي تهم المواطنين وأعضاء النقابات المهنية بالإسماعيلية . 

و من جانبهم أعرب رؤساء النقابات المهنية بالمحافظة عن شكرهم لإهتمام المحافظ وتقديره لدور النقابات المهنية في خدمة المجتمع.
 

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