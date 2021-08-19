أحمد السقا يطلب من متابعيه الدعاء لـ مؤمن زكريا .. شاهد

طلب الفنان أحمد السقا من متابعيه بالدعاء لـ مؤمن زكريا لاعب النادى الاهلى بعد تعرضه لوعكة صحية ، ونشر السقا صورة مؤمن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وكتب أحمد السقا " دعواتكم ل كابتن مؤمن زكريا ".

ويذكر أن قال الإعلامي تامر أمين، أن الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا ليست جيدة مضيفا:" مؤمن زكريا تعب ونُقل للمستشفى ودعوات الملايين تصاحبه ".

وأضاف تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" مؤمن زكريا تحول إلى حالة ولا نتحدث عن لاعب كرة ولكن مؤمن زكريا حالة انسانية قطعت القلوب منذ إصابته بمرض نادر ".

وتابع تامر امين :" مرض مؤمن زكريا هو ضمور العضلات وصعوبة الحركة وهو مرض نادر والطب وقف عاجزا أمام علاجه والتعامل معه".

حالة مؤمن زكريا

وأكمل تامر امين :" مؤمن زكريا ما زال في المستشفى يتلقى العلاج ومصر كلها قلبها موجوع على مؤمن ويدعون له كي يعود إلى منزله سليما، وشد حيلك يا مؤمن وإن شاء الله وعكة صحية وتمر على خير".

وتابع تامر أمين :" ربنا قادر على رفع البلاء عنك ونحن مؤمنون بقضاء الله وقدره وربنا قادر أن يكشف الغمة والابتلاء ".