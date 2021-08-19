"باب رزق" لتدعيم برنامج تمكين المراة الريفية بمركز أطسا

عقد المجلس القومي للمرأه بالفيوم اللقاء التنسيقي الأول مع البنك الزراعي المصري لتدعيم برنامج تمكين المرأة الريفية بإطسا ويوسف الصديق"باب رزق " ، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم ، والدكتوره مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأه ، والمحاسبة ليلي طه مقرر فرع المجلس القومي للمرأه بالفيوم.

وذلك في إطار جهود الفرع مع المحافظه في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى لا تقتصر على تحسين الخدمات والبنية التحتية وإنما هدفها بناء الإنسان وتمكينه.

تم التعارف بين الادارة العليا للبنك الزراعي المصري ومديري التسعة بنوك قري التي تعمل بها المبادره واعضاء فرع المجلس القومي ومتطوعات المجلس بالنواحي التي تعمل بها المبادرة .

كما تم عرض المجلس الادوار المطلوبة وتنسيق العمل فيما بيننا وأهمية توفير رأس المال لعمل مشاريع متناهيه في الصغر ودور المجلس مع السيدات في عمل مشاريع متناهيه في الصغر وتحفيز المتطوعات للعمل بجديه وعرض مدير البنك دور البنك في تركيب ماكينة ATMللبنك الزراعي للتيسير على أهالي الفيوم بمختلف القرى وإطلاق مبادرة لسداد ديون غارمات الفيوم. واستبدال سيارات الأجرة القديمة بأخرى جديدة بقروض ميسرة.

وتم مناقشة وشرح "باب رزق" لتمويل تمكين المرأة الريفية وتعزيز جهود التنمية بمركز اطسا يوسف الصديق وسنورس، كما تم الموافقه علي خفض قرض باب رزق ١% للأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة بناء علي طلب مسؤلة لجنة الأعاقه بفرع المجلس اثمر اللقاء علي عمل خطه بين مدير بنك القريه والمتطوعه وتحت إشراف عضو فرع المجلس في التسع بنوك القري علي ان يتم العمل مباشرة واخر شهر سبتمبر يتم تقيم العمل عن طريق فرع المجلس وإدارة البنك العليا بناء علي معايير يضعها الطرفين لتقيم العمل ومكافأة احسن بنك قريه والمتطوعه المسؤله وعلي ان يتم عمل تسع أجتماعات ببنوك القرى.

ويأتي ذلك استكمالاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، انطلاقاً من الدور الحيوي للمرأة الريفية في عملية التنمية، واهتمام الدولة المصريه في بناء الانسان ، كونها تستهدف نحو 60% من سكان الريف المصري، وتوفير دخل يضمن للأسره حياة كريمة وايمانا من المجلس أن التنمية تحتاج إلى شراكة قوية، وأن البنك الزراعي المصري، مبني على تاريخ طويل من العمل الخدمي لعقود طويلة بمختلف القرى والنجوع، وإننا نهدف إلى تعظيم مجالات وتوفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر كونها الأكثر ملائمة مثل مشروعات التصنيع الزراعي، وإتاحة الزراعات التعاقدية، وتنمية الثروة الحيوانية بالتسمين أو إنتاج الألبان، فضلاً عن مشروعات الري الحديث، وتنميه الثروة الداجنه وان الدولة تمد يدها بتمويلات متعددة لتوفير حياة كريمة وذلك سوف يتيح فرص لتشغيل الشباب، وتمكين المرأة الريفية، وتوفير فرص العمل.

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