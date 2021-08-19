عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش مسامح كل واحد عم يسرع صوتى .. سيرين عبد النور توجه رسالة لـ جمهورها | شاهد

صدى البلد

وجهت الفنانة سيرين عبد النور رسالة لـ متابعيها ، من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

وكتبت سيرين عبدالنور “ مش مسامح كل واحد عم يسرع صوتى بالواتساب ويضحك عليي ” . 

 

سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، واشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي “ليلة من الليالي” عام 2004، بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء؛ الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.


يذكر أن آخر أعمال  سيرين عبد النور مسلسل الهيبة الجزء الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019، بطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

سيرين عبدالنور

ترشيحاتنا

نشرة المنوعات.. أول غابة من المنحوتات تحت الماء في العالم.. الصين تنهي رحلتها الاستكشافية على المريخ.. وهذا الدواء يساعد في علاج سرطان الثدي

مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-8-2021.. والقنوات الناقلة

يوضح حكم أرباح "التيك توك".. "الأزهر" يجيب

سعر و مواصفات تويوتا أفانزا موديل 2021 في السعودية

أخبار العالم|مباحثات أمريكية سعودية بشأن أفغانستان.. وقرار كويتي عاجل حول مصر

فريال أشرف تكشف دور صوت والدتها في حصد الميداليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

سؤال سخيف.. مفيد فوزي يحرج تامر أمين على الهواء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليون و650 ألف جنيه.. تفاصيل

تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامي وائل الإبراشي

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا | خاص

"الأطباء" توجه الشكر إلى الفريق المعالج لـ ياسمين عبدالعزيز.. اعرف السبب| فيديو

آخر تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا .. فيديو

بعد فتح الطيران المباشر مع مصر.. الكويت تحدد شروط دخول البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

علاج آلام القولون بدون أدوية

فيديو

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: رأس البر مصيف الغلابة

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

اﻟﻤﺰﻳﺪ